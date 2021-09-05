www.moiegypt.gov.eg 2021 رابط تقديم كلية الشرطة بعد قرار تخفيض التنسيق وموعد غلق باب التقديم

www.moiegypt.gov.eg 2021 رابط تقديم كلية الشرطة بعدما أعلنت أكاديمية الشرطة المصرية عن تخفيض تنسيق كلية الشرطة 2021، حيث يحظى طلب الالتحاق بكلية الشرطة بعملية بحث مُكثفة، وكذاك شروط التقديم والتسجيل على رابط academy.moi.gov.eg الذي خصصه الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية بمصر، سواء لطلاب الثانوية العامة أو خريجي الجامعات من البنات والبنين، هذا وقد أناع الموفع الرسمي لأكاديمية الشرطة إمكانية الاستعلام ومعرفة نتائج الاختبارات، وذلك دون تكبد عناء الذهاب لمقر أكاديمية الشرطة للاستعلام عن نتائج الاختبارات التي يجريها الطلاب، وذلك للالتحاق بكلية الشرطة المصرية.

www.moiegypt.gov.eg 2021 رابط تقديم كلية الشرطة

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تقرر تخفيض تنسيق القبول بكلية الشرطة ، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، أو ما يُعادلهما، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية “اللواء محمود توفيق”، وبذلك أصبح التنسيق 60% بدلا من 65%، كما صدر القرار بتعديل ومد فترة التقديم لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث سيتم إغلاق باب التقديم في موعد غايته يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

التمتع بالجنسية المصرية، وأن يكون الطالب المتقدم من أبوين مصريين بغير طريق التجنس.

حسن السمعة والسيرة شرط للتقدم لأكاديمية الشرطة

أن لا يكون الطالب الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة محكوم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

التمتع بشروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية.

لا يقل الطول للطالب عن 170 سم.

لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 22 عاما في أول أكتوبر القادم .

اجتياز الطالب الكشف الطبي.

اجتياز اختبارات الياقة البدنية.

تقديم إقرار بعدم الزواج طوال فترة الدراسة بالأكاديمية.

طول القامة لا يقل عن 165 الطلاب.

لا يقل الطول عن 160 سم للطالبات.

درجة الإبصار لا تقل عن النصف درجة في كل عين.

يصرح الكشف بنظارة.

الحصول 40% فأعلى من مجموع درجات اللياقة البدنية.

اجتياز الكشف الطبي الذي تُجرية اللجنة الطبية المختصة.

حصوله على مؤهل جامعي لم يمضي عليه أكثر من عامين.

السن لا يزيد عن 28 عام للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

لا يزيد السن عن 30 عام سنة للحاصلين على درجة الماجستير.

الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا يزيد عمر المُتقدم عن وقت التقديم ع 35 عام.

شروط قبول الحاصلين على المؤهلات الجامعيةالاختبارات الخاصة بكلية الشرطة 2021

اختبار القدرات.

اختبار القوام.

الاختبار الطبي.

الاختبار النفسي.

الاختبار الرياضي.

اختبار السمات.

الفحص الطبي المتقدم

اختبار لجنة الاختيار “كشف الهيئة”.

موجات صوتية على “القلب والبطن”.

مخطط كهربية الدماغ.

مقياس السمع التقليدي.

فحص سكر الدم.

تحليل وظائف الكبد والكلى.

الكشف عن المخدرات.

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية خريجي عام 2020 من 20 يوليو حتي 12 أغسطس 2021

لطلاب الثانوية العامة عام 2021 من 12 أغسطس حتي 16 سبتمبر.

دخــول أكاديمية الشرطة لإجراء الاختبارات مــن البوابــة 5 من الساعة 6 صباحاً.

ارتداء الكمامة شرط لدخول الأكاديمية

يُمنع الدخول في حالة ارتفاع درجة حرارة الطالب المتقدم لإجراء الاختبازات.

اصطحاب المطهرات الشخصية مع الطالب .

الفحص الطبي المتقدم ويسمل التالي:موعد التقديم الجديد لكلية الشرطة المصرية 2021 بعد تحفيض درجة التنسيقرابط التقديم لكلية الشرطة والاستعلام عن نتيجة الاختبارات مكان اختبارات كلية الشرطة والإجراءات والشروط الخاصة بالتقديم

ومن الجدير بالذكر أن تخفيض مجموع وتنسيق القبول بكلية الشرطة جاء بعد انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، وذلك حتى يتم توسيع قاعدة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر، وبهذا تم إتاحة فرصة التقديم للالتحاق والقبول بأكاديمية الشرطة لعدد أكبر من الطلاب.