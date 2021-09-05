مسارات الثانوي 1443-1444 في السعودية أهم الملامح وموعد التنفيذ

ملامح مسارات الثانوي 1443 وما هي وموعد تطبيقها في المملكة لطلاب الثانوية العامة، قد يكون حدث يهتم به الكثيرون، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن الخطط المطورة التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي 1443-1444، ويعد مشروع كبير يهدف لتهيئة الطلاب والطالبات لاختيار تخصصهم من مرحلة مبكرة في الدراسة، ويطبق على الصفوف الثالثة في المرحلة الثانوية، بحيق تكون الدراسية في الصف الأول الثانوي مناهج تأسيسية مشتركة، وفي الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم تشعب المسارات إلى العلوم الطبيعة التطبيقية، ومسار العلوم الإنسانية والشرعية، وتعمل البرامج على تأهيل الطلاب إلى سوق العمل لتحقيق رؤية المملكة نحو التنمية وتوفير الكفاءات والقدرات البشرية التي تستطيع سد الاحتياجات وشغل الوظائف الشاغرة من الطاقات البشرية الوطنية.

ما هي مسارات الثانوية العامة

كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد أل شيخ، قد اعتمد الخطط الجديدة والمتطورة والتي تم معرفتها باسم مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات في المملكة، ومن المنتظر بدء التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع مع بداية العام الدراسي 1443/1444، وفق خطة تطوير والتعليم الثانوي العام، والتي تتوافق وخطط الرؤية التنموية الشاملة 2030، وما جاء بها من أهداف يتم العمل على تنفيذ متطلباتها في الوقت الحالي، ومنها العمل على تحسين مخرجات التعليم، وتوفير المعارف النوعية للمتفوقين والمتميز من الطلبة.

يتبنى قرار مسارات الثانوي 1443 تحقيق العديد من لأهداف، منها الموائمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، كما سيكون هناك تحقيق لزيادة معدلات فرص العمل المتاحة للشباب السعودي وفرص التوظيف في تخصصات ضرورية للتنمية ضمن ما يسمي وظائف المستقبل، وهو ما يلبي حاجة قطاعات العمل لتخصصات وقدرات ومهارات دراسية معينة، كما تم الإشارة لبعض المعلومات حول المتطلبات ومراحل التنفيذ لمشروع مسارات الثانوية العامة والأكاديميات الجديد، وقد تم إعداد الدراسات اللازمة والتي ركزت على تحدد عدة معايير منها كيفية التعامل مع الفاقد التعليمي، وأداء الطلاب في الاختبارات الدولية، واحتياجات سوق العمل.

ملامح مسار الثانوي 1443-1444

أبرز ملام مسارات الثانوي 1443-1444 حددتها وزارة التعليم السعودية كما يلي:

يكون التطبيق من العام الدراسي 1443/1444

ألية التنفيذ على طلاب السنة الأولي من الثانوية العامة كسنة مشتركة لتنفيذ عملية الإعداد العام والفرز والقياس والتوجيه.

السنة الثانية والثالثة من الثانوية العامة يتم فيها اختيار مسار التعليم إما في مجال العلوم التطبيقية، أو مجال العلوم الشرعية والإنسانية.

عدد المواد الدراسي 32 مادة بكل المسارات.

توفير مسارات للتخصصات الشرعية

توفير برامج لإتقان اللغة الإنجليزية و تجسير في بعض التخصصات.

تحقيق فرز مبكر للطلاب والطالبات وفق قدراتهم وإمكانياتهم والوجهات.

تخريج متعلم قادر على استكمال المسيرة التعليمية.

أهداف مشروع مسارات الثانوية العامة 1443

يهدف من تنفيذ مشروع مسارات الثانوية العامة:

تحقيق متطلبات رؤية السعودية 2030

تلبية احتياجات التنمية الوطنية .

إعداد المتعلم لمهارات القرن الحادي والعشرين

تعليم يوائم متطلبات سوق العمل.

استشراف للوظائف المحلية والعالمية المستقبلية

توطين الوظائف الحرجة

تحقيق الأمن المهني.

مواكبة التغيرات العالمية في مرحلة التعليم الثانوي.

أهم مسارات التعليم الثانوي

التشعيب من السنة الثانية إلى مجالين رأسيين علوك طبيعية، وعلم إنسانية واهم المسارات: