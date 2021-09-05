تقويم العام الدراسي الجديد 1443 مع انطلاق أول أيام العام الدراسي 2021 عبر وزارة التعليم السعودية

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تستعد وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع العام الدراسي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الدراسية، حيث ناقش وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية الخطط النهائية لاستقبال العام الجديد الذي تبدأ فيه الدراسة، حيث وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة الإدارات على إدارة الفترة الدراسية من العام الدراسي الجديد 2021 بمنتهى الحرص مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تقررها وزارة الصحة، وعلى ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية، والجدير بالذكر أنه لا يسمح للطلاب والطالبات على الدخول الى المقرات التعليمية إلا بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وعلى جميع الطلاب البدء في حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا لأخذ اللقاح.العام الدراسي
ينطلق في يوم الأحد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ اكثر من 6 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 1443 وهم محملون بالآمال، مع الحرص على توفير كافة الخدمات التي تعينهم على تلقي دروسهم بصحة وعافية، مع العمل الدائم خلال الفترة السابقة على الانتهاء من أعمال كافة الصيانة والإشغالات قبل بداية أول أيام العام الدرسي 2021 تسهيلاً على الطلاب بتوفير المناخ المناسب لتلقي دروسهم.تقويم العام الدراسي
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443
|04/11/2021
|بداية اجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443
|19/12/2021
|اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
|أجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443
|15/06/2022
|بداية أجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/2022
تنطلق أيضاً يوم الأحد اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة الاختبارات المركزية حيث يهدف الاختبار لقياس مستوى الطالب وما قد حصله من معلومات خلال العام الدراسي السابق.
لقياس ما تحصّل عليه الطلاب والطالبات من معارف ومهارات في العام الدراسي الماضي، #وزارة_التعليم تبدأ غداً تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلبة، من خلال "منصة الاختبارات المركزية".https://t.co/OUWnWbU65S pic.twitter.com/5uDVP82YWu— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
واليكم المواعيد مع حلول العام الدراسي للبدء في اختبارات تعزيز المهارات.
الوسوم
تستعد وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع العام الدراسي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الدراسية، حيث ناقش وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية الخطط النهائية لاستقبال العام الجديد الذي تبدأ فيه الدراسة، حيث وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة الإدارات على إدارة الفترة الدراسية من العام الدراسي الجديد 2021 بمنتهى الحرص مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تقررها وزارة الصحة، وعلى ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية، والجدير بالذكر أنه لا يسمح للطلاب والطالبات على الدخول الى المقرات التعليمية إلا بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وعلى جميع الطلاب البدء في حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا لأخذ اللقاح.العام الدراسي
ينطلق في يوم الأحد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ اكثر من 6 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 1443 وهم محملون بالآمال، مع الحرص على توفير كافة الخدمات التي تعينهم على تلقي دروسهم بصحة وعافية، مع العمل الدائم خلال الفترة السابقة على الانتهاء من أعمال كافة الصيانة والإشغالات قبل بداية أول أيام العام الدرسي 2021 تسهيلاً على الطلاب بتوفير المناخ المناسب لتلقي دروسهم.تقويم العام الدراسي
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443
|04/11/2021
|بداية اجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443
|19/12/2021
|اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
|أجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443
|15/06/2022
|بداية أجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/2022
تنطلق أيضاً يوم الأحد اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة الاختبارات المركزية حيث يهدف الاختبار لقياس مستوى الطالب وما قد حصله من معلومات خلال العام الدراسي السابق.
لقياس ما تحصّل عليه الطلاب والطالبات من معارف ومهارات في العام الدراسي الماضي، #وزارة_التعليم تبدأ غداً تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلبة، من خلال "منصة الاختبارات المركزية".https://t.co/OUWnWbU65S pic.twitter.com/5uDVP82YWu— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
واليكم المواعيد مع حلول العام الدراسي للبدء في اختبارات تعزيز المهارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقويم العام الدراسي الجديد 1443 مع انطلاق أول أيام العام الدراسي 2021 عبر وزارة التعليم السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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