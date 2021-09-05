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تقويم العام الدراسي الجديد 1443 مع انطلاق أول أيام العام الدراسي 2021 عبر وزارة التعليم السعودية

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محمود محمد 0 تبليغ

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تستعد وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع العام الدراسي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الدراسية، حيث ناقش وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية الخطط النهائية لاستقبال العام الجديد الذي تبدأ فيه الدراسة، حيث وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة الإدارات على إدارة الفترة الدراسية من العام الدراسي الجديد 2021 بمنتهى الحرص مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تقررها وزارة الصحة، وعلى ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية، والجدير بالذكر أنه لا يسمح للطلاب والطالبات على الدخول الى المقرات التعليمية إلا بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وعلى جميع الطلاب البدء في حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا لأخذ اللقاح.

العام الدراسي

ينطلق في يوم الأحد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ اكثر من 6 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 1443 وهم محملون بالآمال، مع الحرص على توفير كافة الخدمات التي تعينهم على تلقي دروسهم بصحة وعافية، مع العمل الدائم خلال الفترة السابقة على الانتهاء من أعمال كافة الصيانة والإشغالات قبل بداية أول أيام العام الدرسي 2021 تسهيلاً على الطلاب بتوفير المناخ المناسب لتلقي دروسهم.

تقويم العام الدراسي
الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
أجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
بداية أجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
اختبار تعزيز المهارات مع العام الدراسي 2021

تنطلق أيضاً يوم الأحد اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة الاختبارات المركزية حيث يهدف الاختبار لقياس مستوى الطالب وما قد حصله من معلومات خلال العام الدراسي السابق.

واليكم المواعيد مع حلول العام الدراسي للبدء في اختبارات تعزيز المهارات.

بداية أول ايام العام الدراسي

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الوسوم

تستعد وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع العام الدراسي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الدراسية، حيث ناقش وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية الخطط النهائية لاستقبال العام الجديد الذي تبدأ فيه الدراسة، حيث وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة الإدارات على إدارة الفترة الدراسية من العام الدراسي الجديد 2021 بمنتهى الحرص مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تقررها وزارة الصحة، وعلى ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية، والجدير بالذكر أنه لا يسمح للطلاب والطالبات على الدخول الى المقرات التعليمية إلا بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وعلى جميع الطلاب البدء في حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا لأخذ اللقاح.

العام الدراسي

ينطلق في يوم الأحد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ اكثر من 6 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 1443 وهم محملون بالآمال، مع الحرص على توفير كافة الخدمات التي تعينهم على تلقي دروسهم بصحة وعافية، مع العمل الدائم خلال الفترة السابقة على الانتهاء من أعمال كافة الصيانة والإشغالات قبل بداية أول أيام العام الدرسي 2021 تسهيلاً على الطلاب بتوفير المناخ المناسب لتلقي دروسهم.

تقويم العام الدراسي
الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
أجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
بداية أجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
اختبار تعزيز المهارات مع العام الدراسي 2021

تنطلق أيضاً يوم الأحد اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة الاختبارات المركزية حيث يهدف الاختبار لقياس مستوى الطالب وما قد حصله من معلومات خلال العام الدراسي السابق.

واليكم المواعيد مع حلول العام الدراسي للبدء في اختبارات تعزيز المهارات.

بداية أول ايام العام الدراسي

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