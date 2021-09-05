تقويم العام الدراسي الجديد 1443 مع انطلاق أول أيام العام الدراسي 2021 عبر وزارة التعليم السعودية

تستعد وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع العام الدراسي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الدراسية، حيث ناقش وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية الخطط النهائية لاستقبال العام الجديد الذي تبدأ فيه الدراسة، حيث وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة الإدارات على إدارة الفترة الدراسية من العام الدراسي الجديد 2021 بمنتهى الحرص مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تقررها وزارة الصحة، وعلى ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية، والجدير بالذكر أنه لا يسمح للطلاب والطالبات على الدخول الى المقرات التعليمية إلا بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وعلى جميع الطلاب البدء في حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا لأخذ اللقاح.

العام الدراسي

ينطلق في يوم الأحد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ اكثر من 6 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 1443 وهم محملون بالآمال، مع الحرص على توفير كافة الخدمات التي تعينهم على تلقي دروسهم بصحة وعافية، مع العمل الدائم خلال الفترة السابقة على الانتهاء من أعمال كافة الصيانة والإشغالات قبل بداية أول أيام العام الدرسي 2021 تسهيلاً على الطلاب بتوفير المناخ المناسب لتلقي دروسهم.

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021 اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021 اجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021 اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021 بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021 اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021 اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022 بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022 بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 أجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية أجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

اختبار تعزيز المهارات مع العام الدراسي 2021 تنطلق أيضاً يوم الأحد اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة الاختبارات المركزية حيث يهدف الاختبار لقياس مستوى الطالب وما قد حصله من معلومات خلال العام الدراسي السابق.

تقويم العام الدراسي

لقياس ما تحصّل عليه الطلاب والطالبات من معارف ومهارات في العام الدراسي الماضي، #وزارة_التعليم تبدأ غداً تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلبة، من خلال "منصة الاختبارات المركزية".https://t.co/OUWnWbU65S pic.twitter.com/5uDVP82YWu — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021

واليكم المواعيد مع حلول العام الدراسي للبدء في اختبارات تعزيز المهارات.