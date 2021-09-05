الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 السعودية برقم الحساب بالخطوات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 ؛ إجراء معرفة قيمة فاتورة الكهرباء السعودية من الأمور التي يحرص الجميع على معرفتها، حتى يتفادون انقطاع الكهرباء، أو حتى تطبيق الغرامة، لذا يحرص الجميع في البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، والتي تتمثل في الاستعلام برقم العداد، الحساب، وغيرها من الطرق التي سنتعرف عليها في خلال السطور القليلة القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

أتاحت شركة الكهرباء السعودية طرق كثيرة يمكن من خلالها الاستعلام عن الفاتورة، والقيام أيضًا بسدادها دون الحاجة للذهاب لمقر الشركة، حيث وفرت موقع رسمي للشركة يمكن من خلاله القيام بكل الخدمات الإلكترونية، التي سيتوجب فيها زيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية ثم إتباع الخطوات الآتية:-

إضافة اسم المستخدم.

كلمة المرور.

الضغط على خدمات الفواتير.

ثم اختيار خدمات المشتركين.

الضغط على أيقونة فاتورتك من القائمة المنسدلة.

ثم اختيار أيقونة الفواتير الإلكترونية.

الضغط على الفاتورة الثابتة.

إدخال رقم العداد ثم الضغط على تحقق.

ثم الانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب أو برقم السجل المدني

قد لا تختلف الخطوات كثيرًا عند القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إما برقم الحساب أو برقم السجل المدني، والذي يتم عن طريق زيارة الموقع الرسمي للشركة:-

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

يتم اختيار خدمة المشتركين ثم الضغط على خدمة الفواتير من القائمة المنسدلة.

هنا ستختلف الطريقة التي سيتم الاستعلام عنها إما عن طريق إدخال رقم الحساب أو إدخال رقم السجل المدني.

ثم الضغط على تحقق والانتظار حتى يتم تحميل قيمة فاتورة الكهرباء التي يجب سدادها.

ما هي طرق سداد فواتير الكهرباء؟

كما أتاحت الشركة طرق الاستعلام أيضًا أتاحت طرق الدفع والسداد والتي تتمثل في الآتي:-