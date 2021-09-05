التسجيل بمنحة 300 دينار بمنصة أمان التونسية 2021، فخلال هذه الآونة هناك بحث مكثف من جانب فئة كبيرة من المواطنين داخل تونس من أجل التسجيل في المنحة المجانية التي يتم صرفها من جانب الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس بالإعلان عن توافر التسجيل بالمنحة المالية والتي تم تخصيصها لمتضرري جائحة الفيروس المستجد، ومن خلال بيان الوزارة والذي أفاد المواطنين بأن التسجيل في الدعم المادي سوف يكون عبارة عن صرف مبلغ نقدي قدره 300 دينار، من اجل توفير الحماية الاجتماعية ومساعدة الشعب التونسي بعد توقف الكثير من الأنشطة العاملة داخل البلاد، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منحة تونس الجديدة.

منحة 300 دينار بمنصة أمان التونسية

تعد منحة ال 300 دينار من خلال منصة أمان التونسية هي واحدة من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس، علي أن يتم صرفها لعدد محدد من فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، ومن بين الفئات المستفيدة من هذه المنحة الأفراد العاطلين عن العمل، وجميع الأفراد الذين لم يتعدى دخلهم عن 180 ديناراً فقط، بالإضافة الي ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل ثابت والذين يحصلون علي دخل قليل لا يكفي لسداد الاحتياجات المعيشية الثابتة ويضاف الي ذلك ممن لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي.

وتعمل الوزارة علي دراسة جميع الحالات التي تقوم بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمنحة، علي أن يتم اختيار الحالات ذات الأكثر أولوية للصرف حرصاً علي مبدأ التكافؤ الاجتماعي بين جميع المواطنين.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار

حددت الوزارة خطوات التسجيل في المنحة المالية للمواطنين المقيمين داخل تونس والتي تتمثل في ترتيب الخطوات الأتي: