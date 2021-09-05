” شيكابالا” في ضيافة عمرو اديب “انا مش هسكت وهروح للفيفا تجيبلي حقي” حوار كامل

ينتظر العدييد من جماهير نادي الزمالك لقاء كابتن فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مع الاعلامي الشهير عمرو اديب في ضيافة برنامج حكاية , والجدير بالذكر رفض طارق محمود المحامي المشهور لقاء محمود عبد الرازق مع عمرو اديب مشيرا ان الاعب قد اخطأ وتم عقابة ولا يجب للمذيع استضافة هذا الاعب ولكن تم استضافتة وبدأ الحلقة وسنتناول الحوار الذي قام بينهم , اضاف شيكابالا انه تم مهاجمتة من اتحاد الكرة ولم يأتوا بحقة وانه لم يستلم درع الدوري , بالاضافة الي قلة التنظيم واشار ان التقصير يأتي في مباريات نادي الزمالك فقط وذلك بالاستشهاد علي ان تنظيم المباريات السابقة كان منظم بالتفصيل وتم ايقافة ظلم من اتحاد الكورة واضاف الاعب شيكابالا قائلا ” انا مش هسكت انا مش هقبل اتوقف حتي لو اضطريت اخرج من اتحاد الكروة واروح للفيفا وهاخد حقي , ولو فكل مرة حصلتي مشكلة كنت روحت للفيفا كانوا هيجيبولي حقي”

حوار عمرو اديب مع نجم الزمالك شيكابالا

اضاف النجم شيكابالا في كلامة قائلا ” انا كابتن الفريق ولازم اتصرف فلما اهالي لاعيبة الزمالك متخشش لازم انا الى اجيب للعيب حقة مش حد تاني” اشار علي مؤامرة حاصلة علي نادي الزمالك وذلك بأستنادة لدليل ان هذه المواقف لا تحدث الا مع نادي الزمالك قائلا ” اية الفرق بين الاهلي والزمالك” وسكت اللعيب وسكت الاعلامي عمرو اديب ناظرين لعبضهم ثم استكمل شيكابالا “عندهم كل حاجه صح ماليا واعلاميا وتنظيميا انما احنا هنا عندنا كوارث و مفيش حاجه واخده حقها حريفا” مشير انه اذا توفر لنادي الزمالك نفس ظروف النادي الاهلي فسيحصل النادي علي نفس بطولات الاهلي او اكثر , مضيف انه شعر بعدم الامان في الاستاد وقال في لقائة انه ان ظلت الامور هكذا فلن يستطيع الزمالك الحصول علي اي دوري متعجبا من عتراض الكل علي نادي الزمالك كفريق مصري ! , مضيفا ان الجهاز الطبي الخاص بنادي الزمالك الذي حضر معة بطولة الكونفدرالية بأنة لم يأخذ اجرة حتي الان وهذا من اقوي دلائل تدهور حال نادي الزمالك مؤكدا انه اذا توفرت للزمالك نصف ظروف الاهلي فسيحقق نفس انتصارات الاهلي مشيرا ان فوز الفريق بعدد البطولات لا يدل علي انه الافضل وهذا يلاحظة المشاهد مع مرور الزمن وهذا ما نراة الان من مؤامرات علي الزمالك وهذا ليس الان فقط بل اشار ان هذا قد حدث منذ ايام الكابتن حسن شحاته والكابتن جمال عبد الحميد مضيفا ان ما يحدث الان ليس حدث جديد بس انها تضاربات تحدث من فترة قدمية

استكمل شيكابالا كلامة “لا يمكن تكلم حد زملكاوي مش فاهم في الكورة لانه هيكلمك في الكورة مش هيقعد يقولك بطولات” , ردا علي الاهلي بسؤال “انت عارف انت اخدت ال42 دوري ازاي” , مضيفا ” لو الناس بتفوت للزمالك زي الاهلي كان زمان الزمالك 42 والاهلي ال13″

وطلب عمرو اديب من شيكابالا ان يبادر بالاعتذار وبدء صفحة جديد بين الفريقين وكان رد شيكا كالاتي ” انا اول واحد روحت النادي الاهلي لما حصل حالات وفاه في بورسعيد وساعتها مكنتش كابتن الفرقة وقولتلهم مش هنلعب الماتش فأنا عملت وبادرت ولو ركزت هتلاقي كل المدربين الاجانب بتوع النادي الاهلي بيتكلموا عن شيكا كويس بس المشكلة مش عندي , المشكلة عند الناس الى بتعمل تجاوزات تخليهم يتمنعوا يدخلو الاستاد .. هتلي حقي مرة جرب تجيبلي حقي وشوف مين الي غلطان ” مشيرا لاتحاد الكرة في مصر

ثم استكمل كلامة انه صديق مقرب لمعظم لعيبة الاهلي مثل مجدي قفشة وعماد متعب وحسام غالي قائلا ( محمد مجدي قفشة من اقرب الناس ليا برا الكورة هوا وحسام غالي ومتعب من اقرب الناس ليا برا الملعب فلمشكلة مش مشكلة اهلي وزمالك اللمشكلة في الناس , الناس اللي عملاها خناقة , دي كورة مش خناقه )

تصريحات شيكابالا عن ايقافة

“رئيس اتحاد طلع وقال شيكا مغلطش ومقالش كدا بس رئيس لجنة المسابقات هو المسؤول عن وقوف شيكابالا بدون سبب” وكان هذا رد شيكابالا مباشرة علي سؤال عمرو اديب “اتوقفت ازاي” اضاف انه لم يكن يعلم بخبر ايقافة بل اتصل بة احد اصدقائة وهو في اسوان اخبرة بأنه تم ايقافة 8 شهور بدون سبب , وانه كان في حالة ذهول متسائلا ما السبب , وانه قانونيا لا يمكن للعيب ان يتم ايقافة بسبب قول ” انت اهلاوي” ذاكرا انه قد حدث شجار و “مد ايد” بين بعض الناس ولم يتم ايقاف احد , فهذا غير سبب مقنع مشيرا لانها مؤامرة اهلاوية ضد الزمالك وذكر كابتن يوسف اوباما هاتفيا ان عقوبة شيكابالا غير قانونية وانه لا يستحقها هو وحازم امام ايضا مضيفا ان كابتن شيكابالا صديق واب واخ قبل ان يكون لاعب كرة وكابتن فريق , بعد مشاهدة الكابتن شيكابالا لفيديو اراء الجمهور في الاعب الزملكاوي شيكابالا معبرين عن حبهم له واخلاصهم للنادي انهار شيكا في البكاء وقال “انا مش مصدق ان في ناس بتحبني كدا” مشيرا لجماهير الاهلي قائلا “انا مش وحش كدا وي ما الناس فاكرة والناس بتقول علي السنتنا كلام مغلوط احنا مش كدا” ثم هدأه الاعلامي عمرو اديب واكملوا حوارهم حيث اضاف شيكا ان الكورة في مصر سيئة وان الدول العربية تقدمت عنهم بمراحل وذلك بسبب عدم وجود تفرقه الوان , قائلا “مفيش هناك ابيض واحمر واصفر هناك بيطوروا من الكورة لانهم بيحبو كل فرق دولتهم ” مشيرا ان هذا يرجع للادارة كما حدث لمباراة منتخب مصر السابقة وذلك بسبب عدم تنظيم الادارة بالاضافة الي ضغوط الاعب وغيرة فكل هذه اسباب جعلت كرة القدم تتراجع بصورة ملحوظه في مصر

رسالة شيكابالا لرئيس اتحاد الكورة ولجنة الانتخابات

“انا معملتش حاجه واتمني حضرتك تبص للوائح انا معملتش حاجه وانا معنديش مشكلة مع حد من جماهير الاهلي طول مهما مجابوش سيرة اهلي او عيلتي او مراتي وياريت في الايام الجاية ميكنش فية عنصرية” ” وبقول للناس الى داخلة الانتخابات ياريت تكونوا جايين عشان بتحبوا نادي الزمالك بس مش عشان حاجه تانية , ومتجيش تقول للعيب انت مقصر ليه وانت مديتوش اجرة , اديلة اجرة وبعد كدا حاسبة”