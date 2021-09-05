جدول دروس عين الحصص اليومية 1443 لجميع مراحل التعليم

إعلان جدول دروس عين الحصص اليومية للفصل الدراسي الأول مع بداية الأسبوع الثاني من العام الدراسي 1443، وقد زاد بحث الطلاب في كل مدن المملكة عن جداول الحصص على قنوات عين التعليمية التي يمكن استقبل ترددها على العرب سات فقط، ويضم العديد والعديد من القنوات التعليمية التي تغطي مناهج كل صفوف المراحل التعليمية من الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية العامة، وكانت تلك القنوات من بدائل التعليم الحضوري العام الدراسي الماضي مع منصة مدرستي، وستواصل دورها الريادي في العام الجديد.

جدول دروس عين الحصص اليومية

وضعت وزارة التعليم على حسابها في موقع تيويتر جدول الدروس اليومية لقنوات عين التعليمية مع بداية ثاني أسابيع العام الدراسي 1443، وبعد انتهاء الأسبوع الأول الذي كان به تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية، ولقاءت تعريفية وتهيئية للطلاب للبدء في تلقي الدروس بشكل نظامي حضوري مع بداية الأسبوع الثاني بالأخص لطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، فيما يواصل طلاب الابتدائي الاعتماد على المنصات وفي المقدمة منصة مدرستي لتحصيل الدروس، مع جدول الحصص اليومية التي سيرفعها المعلمين على المنصة من قنوات عين التعليمية.

دروس قنوات عين التعليمية 1443

الجدول التي سيتم نشرها مطلع كل أسبوع خلال فترة الدراسة في الفصل الدراسي الأول على قنوات عين تشمل:

جدول دروس الحصص اليومية قنوات عين للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بداية الدروس من الساعة 3:30 عصراً

جداول الدروس للصفوف من الرابع وحتى السادس تبدأ الدروس الساعة 3:30 عصراً

جدول دروس المرحلة المتوسطة الصفوف من الأول للثالث.

دروس الحصص اليومية على قناة عين للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول- الثالث- الخامس.

جداول دروس التعليم المستمر، والتربية الخاصة.

مواعيد بدء الدروس على قنوات عين التعليمية لطلاب المتوسط والثانوي من الساعة السابعة صباحاً، ومن حساب وزارة التعليم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الجداول ستقوم الوزارة بتحديثها كل أسبوع وفي حالة تغيير سيتم ذكرة.

تردد قناة عين التعليمية

للتذكر استقبل تردد قناة عين التعليمية 12237 ومعامل الترميز 27500، والقطبية ومعامل تصويب الخطأ من البيانات التي قمنا بتجميعها.