بالتفصيل.. راتب غريزمان الذي أجبر برشلونة على التخلص منه

كشفت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل راتب أنطوان غريزمان في برشلونة، الذي كان سببا في تخلي النادي عنه وإعادته إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "سبورت" الرياضية إن عقد النجم الفرنسي مع النادي الكتالوني كان ينص على حصوله على إجمالي 95 مليون يورو، مقسمة على 5 مواسم، مما جعله واحدا من أعلى لاعبي العالم أجرا.

وحسب المصدر، فإن العقد كان يقضي بحصول "غريزو" على راتب تصاعدي، يبدأ بـ17 مليون يورو في موسمه الأول، حتى يصل إلى 21 مليونا في الموسم الخامس الأخير.

إلا أن ذلك لم يكن إجمالي أجر غريزمان في برشلونة، حيث كان اللاعب يتحصل على مكافآت إضافية مرتبطة بأدائه، وبالبطولات التي يسهم في تحقيقها.

لكن اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده رحل عن برشلونة بعد موسمين فقط في "كامب نو".

وكان برشلونة ضم غريزمان من أتلتيكو مدريد في صيف 2019، في صفقة قدرت قيمتها بـ120 مليون يورو، إلا أنه لم يقدم المأمول منه، وجاءت الأزمة الطاحنة التي يعانيها النادي لتحتم عليه التخلص منه.

وقال برشلونة إن عقد إعارة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، ينص على "ضرورة انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى فريق العاصمة، الذي سيدفع أجر اللاعب بالكامل".