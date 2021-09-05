نتائج مناظرة البريد التونسي قائمة المقبولين في مناظرة البريد تونس 2021

نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 والتي ازدادت عمليات البحث عنها بكثافة في الساعات الأخيرة حيث كان يتم ذلك من خلال المواقع الإخبارية وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فقد كانت البريد التونسي الخارجية قد أعلنت عن أنه قد وقع الاختيار علي 308 شخص لكي يتم انتدابهم وتوزيعهم على مستوى جميع الولايات التونسية، كما كانت هناك أخبار قد تم تداولها حول أسماء الأشخاص التي تم قبولهم في مناظرة البريد التونسي والذي يتم عبر الموقع الرسمي الالكتروني الذي كانت قد أعلنت عنه البريد التونسي وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الاشخاص التي تم فوزهم حيث كان قد تم فتح باب التسجيل مناظرة البريد التونسي في شهر مارس الماضي.

نتائج مناظرة البريد التونسي 2021

كانت مرحلة الفرز الأولى بالنسبة مناظرة البريد التونسي الخارجية قد انتهت وكانت اللجنة المكلفة بفحص جميع ملفات الأشخاص المتقدمين قد قامت اختيار عدد الأشخاص المتناظرين تمهيدا لكي يتم توزيعهم على مواقع العمل وعلي مستوي كافة ولايات التونسية فقد تم ارسال رسائل وبرقيات الأشخاص الذين تم اختيارهم لكي يتم حضورهم واستقبال الملفات وعمل مناظرة كتابية لهم حيث يقوم الديوان الوطني للبريد بعمل المناظرات خارجية حتى يتم اختيار 45 شخص لكي يعمله بالبريد في المكاتب المختلفة بالنسبة للوظائف الخاليه ويكون من بين الذين تم اخطار اختيارهم هم الأشخاص الذين لديهم شهادة الاستاذية او معادله في اختصاصات المحاسبة والتصرف والمالية.

رابط نتائج مناظرة البريد التونسي

من المنتظر ان يتم الاعلان عن القائمة الأولى للأشخاص الذين تم اختيارهم وتتهم والتي تضم 6160 شخص مقبول حيث سوف تتولي لجنة المناظرة القيام بفحص جميع ملفاتهم حيث من المفترض أن يتم التأكد من صحة هذه الملفات وكذلك الشهائد العلمية التي تم تقديمها داخل الملف و المعدلات المصرح بها ثم بعدها سوف يخضع هؤلاء الأشخاص إلى اختبار كتابي سيكون هذا الاختبار مشابه لم تم في الامتحانات الوطنية من حيث نظام الامتحانات السري للأشخاص الذين تقدموا ومن المنتظر أن يقوم البريد التونسي بإعلان قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي 2021 عبر الموقع الرسمي للبريد التونسي.