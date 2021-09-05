طريقة التسجيل على بوابة دخول نظام الاختبارات المركزية منصة مدرستي schools.madrasati.sa

بوابة دخول الطالب لنظام الاختبارات المركزية على منصة مدرستي وطريقة تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية schools.madrasati.sa حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي عن بدأ اختبارات تعزيز المهارات في جميع مدارس التعليم العام، وذلك لجميع المراحل الدراسية، هذا وقد تم الإعلان عن جدول الاختبارات بداية من من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة “الصف الأول ثانوي”، أما عن الهدف من تلك الاختبارات فهو قياس وتعزيز المهارات المعرفية لأبناؤنا وبناتنا من طلاب وطالبات التعليم العام، والتي تشمل المواد الدراسية، لقياس معدلات التحصيل الدراسي لكل طالب وطالبة، وذلك حتى يكون لدى المعلم إحصاء عن تحصيل طلابه وطالبته، وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات تكون لدى المعلم الرؤية الكاملة عن مستوى الطلاب، وبذلك يمكنه معالجة ضعف التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تحصيل دروسهم بصورة جيدة، كما يقوم المعلم بتعزيز مواطن القوة لدى الطلاب والطالبات المتميزين، وبتاء على نتائج تلك الاختبارات المركزية، سيتم وضخ المخططات الدراسية لتعزيز مهارات الطلاب.

طريقة التسجيل على بوابة دخول نظام الاختبارات المركزية منصة مدرستي

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب والطالبات يقومون بإجراء تلك الاختبارات عن طريق منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية، وهي من المنصات التعليمية التي تم تفعليها من قبل وزارة التعليم السعودية مؤخراً، وتبدأ تلك الاختبارات بقياس مستوى التحصيل عن العام الدراسي الماضي 1442، ومدى المهارات والمغرفة التي تحصلوا عليها من المقررات الدراسية عن الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وذلك بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية والتي تشمل المواد الدراسية التالية:

اللغة العربية.

الرياضيات.

العلوم.

اللغة الإنجليزية.

أما عن الاختبارات المركزية فمن المقرر إتاحتها على مدار 24 ساعة، وذلك وفق الجدول المني المرفق بهذا التقرير.

الدخول على منصة الاختبارات المركزية schools.madrasati.sa

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة دخول الطالب على منصة الاختبارات المركزية تتم بكل سهولة ويسر، حيث من المقرر البدء في أجراء تلك الاختبارات بدأ من يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، الموافق 28 محرم 1443، وذلك عن طريق منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية، ويتم دخول تلك المنصة من خلال رابط موقع منصة مدرستي التعليمية، والفيديوهات المرفقة بهذا التقرير توضح وتشرح طريقة وكيفية وخطوات الدخول على منصة الاختبارات المركزية.

جدول اختبارات تعزيز المهارات على منصة الاختبارات المركزية “مدرستي”

الصف الدراسي موعد إجراء الاختبارات المركزية بالهجري موعد إجراء الاختبارات المركزية بالميلادي الصف الثاني والثالث الابتدائي الأحد 28 محرم 1443 5 سبتمبر 2021 الرابع والخامس الابتدائي الإثنين 29 محرم 1443 6 سبتمبر 2021 الرابع والخامس الابتدائي الثلاثاء 30 محرم 1443 7 سبتمبر 2021 الصف السادس الابتدائي الأربعاء 1 صفر 1443 8 سبتمبر 2021 الصف السادس الابتدائي الخميس 2 صفر 1443 9 سبتمبر 2021 الصف الأول والثاني متوسط 5 صفر 1443 12 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 6 صفر 1443 13 سبتمبر 2021 ثالث متوسط وأول ثانوي 7 صفر 1443 14 سبتمبر 2021 ثالث متوسط وأول ثانوي 8 صفر 1443 15 سبتمبر 2021

منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر أن منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية هي إحدى روافد منصة مدرستي التعليمية، وهي من المنصات التي تم انطلاقها حديثا من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم دخول الطلاب والطالبات على رابط منصة الاختبارات المركزية بتفس اسم المستخدم وكلمة المرور بمنصة مدرستي، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

اختيار “اختبارات” على يمين الشاشة.

الضغط على خيار “اختبارات مركزية”.

يتم تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب أو الطالبة.

ستظهر لك صورة المُمتحن وإرشادات الامتحان.

الضغط على رابط دخول الاختبار.

في حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا عن طريق كتابة تعليق أسفل هذا التقرير، توضخ فيه التساؤل أو الاستفسار الذي ترغب فيه، وسنعمل جاهدين في الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تصل إلينا، مع خالص أمانينا لجميع الطلاب والطالبات بالتفوق والنجاح.