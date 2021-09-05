الآن التسجيل في الدعم الريفي.. شروط برنامج دعم ريف موعد الصرف سبتمبر 2021 reef.gov.sa

التسجيل في الدعم الريفي ، هو ما نختص به هذا التقرير المفصل والذي سنتعرف من خلاله على شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة، وطريقة التسجيل في الدعم الريفي ، من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي يتميز بها دعم ريف في السعودية، وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث عن رابط تسجيل دعم ريف ، كما يطرح الكثير من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية عن متى ينزل الدعم الريفي، وذلك تزامناً مع إتمام عمليات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.

تسجيل الدعم الريفي

تسجيل الدعم الريفي ، هو ضمن رؤية المملكة 2030 ، والدعم الريفي في السعودية له عدة أهداف منها الحصول على الدعم المادي الذي يساعد صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية، وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة هدفه الأساسي هو تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابة ريف الإلكترونية منذ فترة قصيرة، وأعلنت فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة من كافة القطاعات في المملكة، متخصصي تربية النحل والمسؤولين عن إنتاج اللبن وكذلك منتج الورد والمحاصيل الأخرى البعلية والفاكهة.

شروط تسجيل الدعم الريفي

التسجيل ففي الدعم الريفي ، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروط تسجيل الدعم الريفي، والتي من أهمها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أو حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

كم مبلغ الدعم الريف وموعد نزول دعم ريف

هناك العديد من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية ممن أتموا عملية التسجيل في الدعم الريفي ، يتساءلون الآن عن كم مبلغ دعم ريف.؟ ومتى ينزل دعم ريف، فمن خلال حساب الدعم الريفي للأسر المنتجة التي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتضح أن دعم ريف مبلغ قدره 54 ألف ريال يتم صرفها في السنة الواحدة، أما فيما يخص الإجابة على سؤال متى ينزل دعم ريف، ففي حالة القبول يبدأ نزول دعم الريف من اليوم الأول للأشهر الميلادية، وحتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

استكمالاً لما نقدمه لكم، نوفر لكم الآن طريقة التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال عدة خطوات هامة يجب إتباعها عند الرغبة في إتمام عملية تسجيل دعم ريف بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول في السعودية، والخطوات تتمثل في الفيديو التالي:

رابط التسجيل في الدعم الريفي بوابة ريف تسجيل الدخول

من خلال تسجيل دخول بوابة ريف ، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص تسجيل دعم ريف، ومعرفة الخطوات الصحيحة التي يجب إتباعها من أجل إتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي، وجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يستهدف بعض من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع.

تحديث: إقبال كبير من المواطنين في السعودية على محرك البحث الشهير “Google” رغبة منهم في معرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي ، وذلك من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها بوابة دعم الريف تسجيل دخول، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم ريف المُقدم من المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المزارعين لديها، بعد إتمام عملية التسجيل في دعم الريف في السعودية وقبولهم في برنامج دعم ريف، الذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة بهدف تحسين المنتجات وتحسين القطاع الريفي في المملكة، علماً أنه يجب أنن تتوافر شروط التسجيل في دعم الريف ، والتي تم توضيحها أعلاه.

تحديث: نشر برنامج دعم ريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ ساعات قليلة، أن الميزة التي تمتلكها منطقة جازان هي ميزة نسبية حيث تشمل منتجات الفواكه والثروة الحيوانية والثروة السمكية والمنتجات الغذائية من السمسم، زيت السمسم، المحاصيل البعلية ومنتجات الأخشاب، الزيوت، العطور، صمغ النحل، الشمع، شموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة، وكان برنامج الدعم الريفي أعلن سابقاً رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية للحصول على دعم ريف.

دعم ريف موعد صرف سبتمبر 2021

من خلال ما نسعى لتقديمه من تفاصيل وأخبار، فقد أعلن برنامج دعم ريف عن موعد صرف الدعم المالي ، حيث تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت عن موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر 2021 ، وفي ذات السياق نشر برنامد دعم ريف عبر الحساب الشخصي على موقع تويتر تغريدة أعلن خلالها أن موعد صرف دعم ريف الخاص بالمستفيدين لشهر سبتمبر 2021 ، سيكون بتاريخ 05/ 09/ 2021.