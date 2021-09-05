إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطيران الأفغانية "أريانا" أنها استأنفت بعض رحلاتها فى أفغانستان بين العاصمة كابول وثلاث مدن إقليمية كبرى يوم السبت بعد أن أعاد فريق فنى من قطر فتح مطار العاصمة.





وقالت الشركة فى بيان على صفحتها على "فيسبوك" إن الرحلات الجوية بدأت بين كابول ومدن هرات فى الغرب ومزار الشريف فى الشمال وقندهار فى الجنوب. وتابعت: "تفخر شركة طيران أريانا الأفغانية باستئناف رحلاتها الداخلية".

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