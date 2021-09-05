“بالهوية” رابط الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

ekhtibar.moe.gov.sa أداء الاختبارات المركزية في المدارس السعودية والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن ينطلق بجميع مدرس المملكة، ليشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذلك حتى الصف الأول الثانوي، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز ليحاكي الطلاب الاختبارات ويتعودوا على أدائها بالمدرسة أو بالمنزل.

موقع وزارة التربية والتعليم

يعد أن قامت وزارة التعليم بالإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد بالأسبوع الماضي بالمدارس قامت الوزارة بتدريب الطلاب على كل الظروف، بإجماع قادة التعليم بالمملكة تم الاتفاق على الاختبارات المركزية حيث يتم عمل اختبارات لها الأهمية الكبيرة التي تتلخص في:

يتم تذكير الطلاب بالتعليم الإلكتروني الذي بدأ استعماله العام الماضي تحسبا عودة التعليم من المنزل من جديد.

تقوم الوزارة باستعادة معرفة الطلاب ببرامج الاختبارات الجماعية وهو برنامج مايكروسوفت تيمز.

تقوم المدارس بإعادة اختبار الطلاب لقياس المهارات اللغوية والرياضية وقدراتهم ومعلوماتهم في العلوم أيضا.

برنامج مايكروسوفت تيمز

هو نظام إلكتروني في الاختبارات الجماعية تقوم وزارة التعليم باعتماده لأداء الاختبارات الإلكترونية في الفصل باشتراك جميع الطلاب والمعلمين أيضا، وتتيح المنصة المحادثات الجماعية والتواصل بين المعلم والطلاب، وقد اعتمدته وزارة التعليم في الاختبارات المركزية التي تنطلق اليوم من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

ekhtibar.moe.gov.sa أداء الاختبارات المركزية

تواجه المدارس السعودية نقصا في المستوى التعليمي للطلاب بسبب التعليم الغير مباشر بالعامين الماضيين، حيث كان في ظل انتشار جائحة كرونا كان التعليم عبر منصة مدرستي وكذلك الاختبارات النصفية والنهائية، ولاستعادة المستوى العلمي للطلاب قامت وزارة التعليم بإطلاق تلك الاختبارات.

تبدأ الخطوات بالدخول على صفحة مايكروسوفت تيمز على منصة مدرستي الإلكترونية. يتم عمل حساب جديد أو يتم الدخول من خلال الحساب الذي قام الطالب الحصول عليه مسبقا. يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورمز الدخول. يتم اختيار ايقونة الاختبار المركزي “على يمين الصفحة”. يقوم الطالب بالبحث عن الملف الشخصي له على المنصة. يتم إتاحة رابط الاختبارات العامة. يقوم الطالب باختيار “اختبار” ويبد الاختبار بالوقت المحدد. يكون على الطلاب اتباع تعليمات المعلم في الفصل أو سؤاله عن اية صعوبات تواجههم في التسجيل.

كيفية أداء الاختبارات المركزية