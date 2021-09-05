الدفاعات السعودية تحبط هجمات حوثية على شرقي وجنوبي المملكة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، وجازان ونجران جنوبي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء"، باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

وأكد المالكي أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيات بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيات بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة".

وقال المسؤول إن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها، ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود، لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

واعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم البالستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، دعم وتأييد المنظمة لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

ودانت البحرين بشدة "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".

وأشادت المملكة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض 4 طائرات مسيرة وتدميرها".