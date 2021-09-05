بالفيديو.. عشرات القتلى والمصابين بحادث مروع في مصر

قتل وأصيب العشرات في حادث سير على طريق القاهرة - السويس في مصر، ليل السبت، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وفي حصيلة أولية، لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون في الحادث الذي وقع بالكيلو 109 من الطريق المذكور.

وقالت مصادر إن هناك عددا من الحالات الحرجة بين المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وأظهر مقطع فيديو على "فيسبوك"، حافلة متضررة بشدة من جراء الحادث.