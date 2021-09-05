كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1443 رابط تسجيل حساب جديد الصفحة الرئيسية

ننشر كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطالب والطالبة وولي الأمر للعام الدراسي الجديد 1443 هجرياً، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 هجرياً، لذلك قامت جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عن كيفية التعامل مع الطلاب في فترة الدراسة خصوصاً في وجود فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد، فقد قامت وزارة التعليم بتصميم منصة مدرستي لكي تساعد الطلاب في تلقي المادة التعليمة بشكل إلكتروني مستمر.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي لطالب جديد

أعلنت وزارة التعليم عام السعودية عن خطوات تسجيل حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية، حيث يمكن إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي للتعليم عن بُعد وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي (madrasati.sa). النقر على “العودة إلى المدارس”. أنقر على تسجيل جديد الموجودة بالقائمة الرئيسية، ثم تعبئة البيانات الأساسية ( رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال لولي الأمر). ثم النقر على” تحقق”، وسيتم إرسال كود التحقيق في رسالة نصية تحتوى على اسم المستخدم وكلمة المرور، تقوم من خلالها تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

خطوات الحصول على بيانات منصة مدرستي

يمكن للطالب أو المعلم أو أحد منسوبي العملية التعليمية الحصول على بيانات الحساب الخاص به في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1443، وذلك في حال وجود بشكل مُسبق على المنصة التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على أيقونة الخدمات.

من خدمات التعليم نختار بيانات منصة مدرستي.

يظهر اسم المستخدم المستفيد، ويتم استرجاع كلمه المرور من خلال التأشير في المربع بجوار الطالب المطلوب استرجاع بياناته، ثم النقر على “إرسال”، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة المرور.

تعتبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية شاملة لجميع أنواع المدارس والمراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.

إستطاعت منصة مدرستي أن تقدم محتوى هادف ومختلف للطلاب.

كما أنها إستطاعت أن تقوم بعمل إختبارات إلكترونية بدون صعوبات.

تحتوي منصة مدرستي على الأدوات الخاصة التي تساعد في سير العملية التعليمية بشكل ناجح.

تحتوي أيضاً على أشكال عديدة للشرح لجميع المواد لمساعدة الطلاب.

يستطيع الطالب الحصول على جميع المواد التعليمية التي يدرسها وهو بالشرح المفصل لكل جزء من المادة.

مميزات منصة مدرستي التعليمية في فترة التجربة