ويندوز 11 سيعمل على الحواسيب القديمة بهذه التقنية

مازال الجدل مستمر حول إمكانية عمل ويندوز 11 على أجهزة الكمبيوتر القديمة. ولكن شركة مايكروسوفت حسمت ذلك الأمر بإعلانها أنها تسمح للحواسيب القديمة تشغيل ويندوز 11 بتقنية معينة.

في السابق بدا تشغيل الويندوز أمر صعب للغاية فقد كان يتطلب هذا الإصدار مجموعة من المتطلبات في الهاردوير، كانت من شأنها أن تستبعد مئات الملايين من المستخدمين، وتجبرهم على مواصلة استخدام الإصدار السابق وهو ويندوز 10. أو شراء هذه المتطلبات الفنية في الهاردوير حتى يتمكنوا من استخدام ويندوز 11.

تنصيب سهل جدًا لـ ويندوز 11 على أي كمبيوتر

الأنباء التي صرحت بها مايكروسوفت أنه لن يتم منع تنصيب وتشغيل ويندوز11 على الامكانيات المادية للحواسيب القديمة. بل ستسمح لهم بأن يقوموا بعملية التحميل والتنصيب بداية من يوم 11 يونيون 2021. جدير بالذكر أن مايكروسوفت كانت قد أصدرت ويندوز 11 مع الإعلان عن مجموعة من المتطلبات الفنية منها استخدام أحدث معالج رسوميات مع كارت شاشة حديث ايه ام دي. مع متطلبات من TPM من اصدار 2.0 فما فوق. وهذا غير متوافر مع جميع المستخدمين.

مايكروسوفت لن يوقف عملية تحديث ويندوز 10 إلى إصدار ويندوز 11

الآن تم النشر على مدونة مايكروسوفت إنسايدر أنه اثناء تنصيب ملفات الأيزو لويندوز 11 لن تظهر الرسالة التي تمنع أصحاب ويندوز 10 وامكانيات اجهزتهم بسيطة، بل سيواصلون العمل.

سؤال مهم هل سيعمل ويندوز 11 على أي حاسوب شخصي؟

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه سيعمل بشكل مثالي. فخلال الشهرين الأولين من اختبار إصدار Windows 11، لاحظت شركة مايكروسوفت أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11 على أجهزة غير مدعومة كانت أكثر عرضة بنسبة 52٪ لخطأ فادح kernel (الشاشة الزرقاء لتحطم الموت)، مقارنة بـ “99.8٪ خالية من الأعطال” “لأولئك الذين يستخدمون الأجهزة التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات.

علاوة على ذلك، بينما يمكنك تثبيت Windows 11 على أي جهاز، فإن هذا لا يعني أنه سيعمل. ستظل بحاجة إلى تلبية الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة لنظام التشغيل Windows 11 في أي مكان آخر، مثل تثبيت ذاكرة وصول عشوائي كافية ومعالج لائق بما يكفي لتشغيل نظام التشغيل. لذلك، بينما يمكنك الالتفاف على قيود Windows 11 من خلال تثبيت نظيف، يجب عليك التأكد من أن أجهزتك الحالية يمكنها تشغيل Windows 11 قبل التخلي عن Windows 10.

تطبيق PC Health Check يتلقى تحديث هو الآخر

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Windows PC Health Check السيئ السمعة إلى حد ما يتلقى هو الآخر تحديثًا أيضًا. حيث أضاف تحليل Microsoft Windows 11 وحدة معالجة مركزية واحدة من الجيل السابع من إنتيل إلى قائمة الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة، إلى جانب العديد من معالجات Intel Core X-Series و Intel Xeon W-Series.

تعالج مايكروسوفت أيضًا واحدة من أكبر المشكلات التي تم فرضها على تطبيق PC Health Check منذ إنشائه: فهو لا يوفر معلومات واضحة كافية حول سبب عدم قدرة أجهزتك الحالية على الترقية إلى Windows 11. قبل الآن، كان المستخدمون يتجهون إلى جهة خارجية WhyNotWin11 لمعرفة ما كان يعيق الترقية. كما أحدث تحديث للتطبيق يغير ذلك، مع رسالة الترقية التي توضح الآن بالتفصيل سبب عدم عمل أجهزتك مع ويندوز 11.