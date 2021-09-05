كل ما تحتاجه هو أحد التطبيقات الذكية التي سنذكرهم في المقالة التالية للتحكم في تلفزيونك عن بعد. سواء كان ذلك باستخدام نظام أندرويد أو باستخدام ايفون. السؤال المطروح أولًا هل تعلم أنه من الممكن التحكم في تلفازك باستخدام هاتفك الذكي؟ كل ما تحتاجه هو أحد تطبيقات التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لأجهزة ايفون أو أندرويد. جدير بالذكر لن تعمل تطبيقات التحكم عن بعد في التلفزيون بالضرورة مع جميع أجهزة التلفزيون. ومع ذلك، طالما اخترت أفضل تطبيق للتحكم عن بعد يلبي احتياجاتك، فستتمكن من تشغيل التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة فك التشفير والمزيد. في هذه المقالة، ستكتشف أفضل تطبيق للتحكم عن بعد في التلفزيون لهاتفك الذكي. أفضل تطبيقات تشغيل التلفزيونات عن بُعد أندرويد وأيفون تطبيق Android TV Remote Control: في الواقع هذا التطبيق هو تطبيق رسمي أنشأته شركة جوجل. ويمكنك استخدامه في التحكم عن بعد بأي جهاز تلفزيون يعمل بنظام أندرويد ويكون متصل بشبكة الواي فاي التي يشترك عليها نفس هاتفك الذكي. ولو أن تلفزيون أندرويد يستخدم انترنت كابل فيمكنك أن تستخدم البلوتوث للتحكم به من خلال هذا التطبيق. وهو يدعم البحث الصوتي، ويدعم جميع اجهزة تلفزيونات أندرويد مهما اختلف المصنع. Amazon Fire TV Remote: هذا التطبيق يمكن باستخدامه التعامل مع أجهزة تلفزيونات أمازون فاير وهو يشبه التطبيق السابق الذي ذكرناه في النقطة الأولى. Universal Remote For RCA: التطبيقان اللذان ذكرناهما في البداية كل واحد منهم كان مرتبط بنظام تشغيل معين للتلفزيون الذكي ولكن هذا التطبيق يسمح لك بالتعامل مع تلفزيونات أندرويد وكذلك مشغل أقراص الدي في دي ومشغل أقراص البلو راي والعديد من الأجهزة الذكية الأخرى. Roku :هذا التطبيق مهم جدًا بنسخة محمولة من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. إنه متاح مجانًا على كل من Android و iOS.التطبيق كامل الميزات توجد أزرار على الشاشة لـ Netflix وقناة Roku وتطبيقات Roku الأخرى. بالإضافة إلى أنه يمكنك الاستماع بشكل خاص عبر سماعات الرأس، كما أن البحث الصوتي مدعوم. يمكنك أيضًا إرسال المحتوى مباشرةً من جهاز Android أو iOS الخاص بك باستخدام تطبيق الهاتف الم TV Remote Control for Samsung :إن العديد من القراء ربما لا يعرفون أن هناك تطبيق رسمي يطرحه مصنعو أجهزة التلفزيونات الذكية لكل تلفزيون ذكي. لذلك فشركة سامسونج طرحت تطبيقها المذكور لتشغيل جميع تلفزيوناتها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. Universal Remote TV Smart :يمكنك استخدامه للتحكم في موديلات التلفزيون من جميع الشركات المصنعة الرائدة، بما في ذلك Samsung و LG و Sony و Philips و Panasonic و Hitachi.التطبيق سهل الإعداد. طالما أن التلفزيون الذكي والتطبيق مشتركان على نفس شبكة الواي فاي، فسيكتشف تلقائيًا أي أجهزة تلفزيون على شبكتك.يمكنك استخدام Universal Remote TV Smart لتغيير مستوى صوت التلفزيون وتغيير القنوات وتشغيل / إيقاف تشغيل الفيديو وتشغيل / إيقاف التشغيل والوصول إلى قوائم الإعدادات والعناصر الأخرى التي تظهر على الشاشة. Remote Control for Hisense Smart TV :إذا كان لديك تلفزيون ذكي من Hisense ، فإن هذا التطبيق مفيد جدًا لك. حيث يستخدم نفس الخصائص مثل جهاز التحكم عن بعد المادي ولكنه يحوله إلى شكل رقمي.هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الأزرار الحمراء والخضراء والأصفر والأزرق ، بالإضافة إلى الأزرار الخاصة باليوتيوب، والقوائم التي تظهر على الشاشة ، وتحديد المدخلات. التطبيق مجاني للاستخدام ولكنه مدعوم بالإعلانات. إذا كنت ترغب في إزالة الإعلانات ، فقم بإجراء عملية شراء لمرة واحدة داخل التطبيق. الشراء سيزيل الإعلانات لمدى حياتك.للأسف ، لا يتوفر جهاز التحكم عن بعد هذا من Hisense إلا على نظام Android ؛ لا يوجد ما يعادله على نظام iOS. كما يجب أن يدعم تلفزيون Hisense اتصال الأشعة تحت الحمراء ويجب أن يحتوي هاتفك على خاصية الـ IR. Lean Remote :يعد هذا التطبيق أحد أكثر تطبيقات التحكم عن بعد العالمية استخدامًا والأكثر موثوقية على نظام أندرويد. وهو متاح على iOS أيضًا ، ولكن تم سحب الدعم منه.ويمكنك استخدامه للتحكم في أجهزة التلفزيونات الذكية أندرويد، وكذلك لتشغيل شبكة روكو، وكذلك تكييف الهواء، ومكبرات الصوت، ومشغلات أقراص الدي في دي، والأدوات الذكية الأخرى في منزلك.وهو يدعم كلاً من أجهزة Wi-Fi و IR. جدير بالذكر التطبيق مدعوم بالإعلانات وعلى عكس جهاز التحكم عن بعد الذي تمت مناقشته سابقًا لتلفزيون Hisense الذكي ، لا توجد طريقة لإزالة الإعلانات. Yatse :تم تصميم Yatse كتطبيق للتحكم عن بعد لـشبكة Kodi ، ولكنه يعمل أيضًا مع Plex و Emby و Jellyfin وملفات محرك الأقراص الثابتة المحلية. مرة أخرى ، وهو متاح فقط لأجهز أندرويد.ويمكن استخدام على أجهزة UPnP و AirPlay و Chromecast و FireTV و Roku وأجهزة التلفزيون الذكية.وهناك أيضًا دعم لأدوات Android Wear والوسائط غير المتصلة بالإنترنت والكتب الصوتية.تتضمن الميزات مشغل صوت داخلي مع تشغيل، ودعم لبرامج الترميز المتعددة ، وطريقة لبرمجة أوامر مخصصة ، وأوامر صوتية ، وموضوعات متنوعة. Official Kodi Remote :التطبيق الأخير في قائمتنا هو جهاز التحكم عن بعد Kodi الرسمي لنظام iOS. إذا كان لديك Kodi مثبتًا على التلفزيون الذكي أو جهاز فك التشفير ، فيمكنك استخدام هذا التطبيق للتحكم في التشغيل والتفاعل مع القوائم المختلفة التي تظهر على الشاشة.تتضمن بعض ميزات التطبيق البارزة عناصر التحكم في مستوى الصوت ، والقدرة على الاتصال بتثبيتات Kodi المتعددة على أجهزة مختلفة ، وإدارة قائمة التشغيل السهلة ، وعروض الأعمال الفنية ، وطريقة للتنقل بين الوسائط المحفوظة وأي قنوات تلفزيونية تقوم بتشغيلها عبر Kodi ، ودعم Kodi’s DVR / ميزة PVR. أفضل تطبيقات تشغيل التلفزيونات عن بُعد أندرويد وأيفون الوسوم

كل ما تحتاجه هو أحد التطبيقات الذكية التي سنذكرهم في المقالة التالية للتحكم في تلفزيونك عن بعد. سواء كان ذلك باستخدام نظام أندرويد أو باستخدام ايفون. السؤال المطروح أولًا هل تعلم أنه من الممكن التحكم في تلفازك باستخدام هاتفك الذكي؟ كل ما تحتاجه هو أحد تطبيقات التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لأجهزة ايفون أو أندرويد. جدير بالذكر لن تعمل تطبيقات التحكم عن بعد في التلفزيون بالضرورة مع جميع أجهزة التلفزيون. ومع ذلك، طالما اخترت أفضل تطبيق للتحكم عن بعد يلبي احتياجاتك، فستتمكن من تشغيل التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة فك التشفير والمزيد. في هذه المقالة، ستكتشف أفضل تطبيق للتحكم عن بعد في التلفزيون لهاتفك الذكي. أفضل تطبيقات تشغيل التلفزيونات عن بُعد أندرويد وأيفون تطبيق Android TV Remote Control: في الواقع هذا التطبيق هو تطبيق رسمي أنشأته شركة جوجل. ويمكنك استخدامه في التحكم عن بعد بأي جهاز تلفزيون يعمل بنظام أندرويد ويكون متصل بشبكة الواي فاي التي يشترك عليها نفس هاتفك الذكي. ولو أن تلفزيون أندرويد يستخدم انترنت كابل فيمكنك أن تستخدم البلوتوث للتحكم به من خلال هذا التطبيق. وهو يدعم البحث الصوتي، ويدعم جميع اجهزة تلفزيونات أندرويد مهما اختلف المصنع. Amazon Fire TV Remote: هذا التطبيق يمكن باستخدامه التعامل مع أجهزة تلفزيونات أمازون فاير وهو يشبه التطبيق السابق الذي ذكرناه في النقطة الأولى. Universal Remote For RCA: التطبيقان اللذان ذكرناهما في البداية كل واحد منهم كان مرتبط بنظام تشغيل معين للتلفزيون الذكي ولكن هذا التطبيق يسمح لك بالتعامل مع تلفزيونات أندرويد وكذلك مشغل أقراص الدي في دي ومشغل أقراص البلو راي والعديد من الأجهزة الذكية الأخرى. Roku :هذا التطبيق مهم جدًا بنسخة محمولة من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. إنه متاح مجانًا على كل من Android و iOS.التطبيق كامل الميزات توجد أزرار على الشاشة لـ Netflix وقناة Roku وتطبيقات Roku الأخرى. بالإضافة إلى أنه يمكنك الاستماع بشكل خاص عبر سماعات الرأس، كما أن البحث الصوتي مدعوم. يمكنك أيضًا إرسال المحتوى مباشرةً من جهاز Android أو iOS الخاص بك باستخدام تطبيق الهاتف الم TV Remote Control for Samsung :إن العديد من القراء ربما لا يعرفون أن هناك تطبيق رسمي يطرحه مصنعو أجهزة التلفزيونات الذكية لكل تلفزيون ذكي. لذلك فشركة سامسونج طرحت تطبيقها المذكور لتشغيل جميع تلفزيوناتها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. Universal Remote TV Smart :يمكنك استخدامه للتحكم في موديلات التلفزيون من جميع الشركات المصنعة الرائدة، بما في ذلك Samsung و LG و Sony و Philips و Panasonic و Hitachi.التطبيق سهل الإعداد. طالما أن التلفزيون الذكي والتطبيق مشتركان على نفس شبكة الواي فاي، فسيكتشف تلقائيًا أي أجهزة تلفزيون على شبكتك.يمكنك استخدام Universal Remote TV Smart لتغيير مستوى صوت التلفزيون وتغيير القنوات وتشغيل / إيقاف تشغيل الفيديو وتشغيل / إيقاف التشغيل والوصول إلى قوائم الإعدادات والعناصر الأخرى التي تظهر على الشاشة. Remote Control for Hisense Smart TV :إذا كان لديك تلفزيون ذكي من Hisense ، فإن هذا التطبيق مفيد جدًا لك. حيث يستخدم نفس الخصائص مثل جهاز التحكم عن بعد المادي ولكنه يحوله إلى شكل رقمي.هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الأزرار الحمراء والخضراء والأصفر والأزرق ، بالإضافة إلى الأزرار الخاصة باليوتيوب، والقوائم التي تظهر على الشاشة ، وتحديد المدخلات. التطبيق مجاني للاستخدام ولكنه مدعوم بالإعلانات. إذا كنت ترغب في إزالة الإعلانات ، فقم بإجراء عملية شراء لمرة واحدة داخل التطبيق. الشراء سيزيل الإعلانات لمدى حياتك.للأسف ، لا يتوفر جهاز التحكم عن بعد هذا من Hisense إلا على نظام Android ؛ لا يوجد ما يعادله على نظام iOS. كما يجب أن يدعم تلفزيون Hisense اتصال الأشعة تحت الحمراء ويجب أن يحتوي هاتفك على خاصية الـ IR. Lean Remote :يعد هذا التطبيق أحد أكثر تطبيقات التحكم عن بعد العالمية استخدامًا والأكثر موثوقية على نظام أندرويد. وهو متاح على iOS أيضًا ، ولكن تم سحب الدعم منه.ويمكنك استخدامه للتحكم في أجهزة التلفزيونات الذكية أندرويد، وكذلك لتشغيل شبكة روكو، وكذلك تكييف الهواء، ومكبرات الصوت، ومشغلات أقراص الدي في دي، والأدوات الذكية الأخرى في منزلك.وهو يدعم كلاً من أجهزة Wi-Fi و IR. جدير بالذكر التطبيق مدعوم بالإعلانات وعلى عكس جهاز التحكم عن بعد الذي تمت مناقشته سابقًا لتلفزيون Hisense الذكي ، لا توجد طريقة لإزالة الإعلانات. Yatse :تم تصميم Yatse كتطبيق للتحكم عن بعد لـشبكة Kodi ، ولكنه يعمل أيضًا مع Plex و Emby و Jellyfin وملفات محرك الأقراص الثابتة المحلية. مرة أخرى ، وهو متاح فقط لأجهز أندرويد.ويمكن استخدام على أجهزة UPnP و AirPlay و Chromecast و FireTV و Roku وأجهزة التلفزيون الذكية.وهناك أيضًا دعم لأدوات Android Wear والوسائط غير المتصلة بالإنترنت والكتب الصوتية.تتضمن الميزات مشغل صوت داخلي مع تشغيل، ودعم لبرامج الترميز المتعددة ، وطريقة لبرمجة أوامر مخصصة ، وأوامر صوتية ، وموضوعات متنوعة. Official Kodi Remote :التطبيق الأخير في قائمتنا هو جهاز التحكم عن بعد Kodi الرسمي لنظام iOS. إذا كان لديك Kodi مثبتًا على التلفزيون الذكي أو جهاز فك التشفير ، فيمكنك استخدام هذا التطبيق للتحكم في التشغيل والتفاعل مع القوائم المختلفة التي تظهر على الشاشة.تتضمن بعض ميزات التطبيق البارزة عناصر التحكم في مستوى الصوت ، والقدرة على الاتصال بتثبيتات Kodi المتعددة على أجهزة مختلفة ، وإدارة قائمة التشغيل السهلة ، وعروض الأعمال الفنية ، وطريقة للتنقل بين الوسائط المحفوظة وأي قنوات تلفزيونية تقوم بتشغيلها عبر Kodi ، ودعم Kodi’s DVR / ميزة PVR. أفضل تطبيقات تشغيل التلفزيونات عن بُعد أندرويد وأيفون

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