موعد طرح هاتف ايفون 13 الجديد من آبل

يتساءل عشاق علامة آبل عن موعد طرح الجهاز الجديد ايفون 13. حيث تحدد التوقعات الشهر الحالي سبتمبر2021 كموعد لطرحه. ومتوقع أن يكون iPhone 13 هو الهاتف الذكي التالي الذي سيتم إطلاقه ضمن سلسلة آبل الأيقونية. مع شاشة عرض LTPO المتوقعة ذات الـ 120 هرتز وقدرة الاتصال بالقمر الصناعي المحتملة، يتزايد التشويق والإثارة بين المستهلكين.

سبتمبر الموعد المتوقع لـ طرح هاتف Iphone13

اعتاد المستهلكون أن شهري يونيو ويوليو من الشهور التي يطرح فيها منتجات آبل الجديدة. حيث ظهرت فيها العديد من الأجهزة أبرزهم iPhone 4. لكن يتوقع الخبراء أن تطرح آبل هاتفها الجديد iPhone 13 في شهر سبتمبر المقبل. اعتمادًا على فكرة أن iPhone SE (الجيل الأول) و iPhone X ، تم إصدارهما رسميًا يوم الجمعة في النصف الثاني من سبتمبر. وفقًا لتواريخ إصدار iPhone التاريخية المعروفة يبدو أن سبتمبر خيار محتمل لإصدار iPhone 13.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن سلسلة iPhone 11 في 10 سبتمبر 2019، وسلسلة iPhone XS في 12 سبتمبر 2018، وسلسلة iPhone 8 في 12 سبتمبر 2017. هذا الإعلان يضع التواريخ قبل أسبوع ونصف قبل تواريخ الإصدار الفعلي. فإذا تم إصدار iPhone 13 يوم الجمعة 17 سبتمبر، فيجب أن نتوقع إعلانًا في 7 سبتمبر أو قريبًا من ذلك التاريخ. إذا صادف الإصدار يوم الجمعة الأخير من الشهر، فسيكون تاريخ الإعلان المتوقع في 14 سبتمبر 2021 أو قريبًا منه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح كل من iPhone 12 و iPhone 12 pro في 23 أكتوبر 2020 بسبب تفشي الفيروس التاجي. وحينما أعلنت شركة آبل عن نتائج ربع السنة لشهر يونيو كان في يوليو 2021 لم يكن هناك إِلى أن iPhone 13 سيتأخر.

الطلبات المسبقة متوقع أن تبدأ يوم 17 سبتمبر 2021

جدير بالذكر أنه إذا كانت عمليات طرح iPhone السابقة من Apple فعليًا في سبتمبر، فقد تبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 13 في 17 سبتمبر، مع تاريخ إطلاق في 24 سبتمبر – الجمعة الرابعة من سبتمبر 2021. وعلى الرغم من عدم وجود أي تفاصيل مؤكدة لجهاز iPhone 13، فإننا نتوقع أن تقوم آبل بإصدار العديد من طرازات iPhone 13 بما في ذلك iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 mini. على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن تقوم آبل بتغيير التسمية المتوقعة إلى iPhone 12S أو ما شابه.

هل يستحق الانتظار؟

من المتوقع تغيير في تصميم هاتف iPhone 12 في إصداره القادم لكن، مع الاستمرار في تصميم آبل التربيعي الجديد. فإذا نظرنا إلى الوراء في إصدارات ايفون السابقة، نتوقع أن نرى تغييرًا في الكاميرا الخلفية للهاتف، وبطارية أكبر لمواكبة معدلات التحديث الأخيرة الشائعة. مع توقعات بأن تكشف آبل عن مجموعة من شرائح A15 مثلما فعلت مع سلسلة iPhone 12 حيث عرضت شرائح Apple A14 Bionic.