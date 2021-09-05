إعصار إيدا .. ارتفاع قتلى ولاية لويزيانا الأمريكية إلى 12 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأعلن حاكم ولاية لويزيانا بيل إدواردز فى مؤتمر صحفى أن عدد القتلى المؤكدين بسبب العاصفة فى لويزيانا ارتفع إلى 12.
وحذر إدواردز من أن هذه الأعداد قد تزداد لأن كثيرين يعتمدون فى الحصول على الكهرباء على المولدات والتى تم إلقاء اللوم عليها فى أربع وفيات من بين حالات الوفاة الاثنتى عشرة وذلك بسبب أول أكسيد الكربون.
يضاف عدد قتلى لويزيانا إلى عشرات القتلى الذين سقطوا فى الولايات التى غمرتها الفيضانات فى شمال شرق الولايات المتحدة التى سيزورها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع لتقييم الأضرار.
وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.
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