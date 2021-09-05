التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل | توزيع الأسابيع

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية وكان العام الدراسي الجديد قد بدء بالفعل يوم 29 من أغسطس ولكن قامت الوزارة بإصدار تعديلات على التقويم الدراسي للعام 1443 للمدارس يشمل توزيع الأسابيع الدراسية بالإضافة إلى التقويم الجامعي للجامعات، النظام الجديد يهدف إلى تسهيل العملية الدراسية على الطلاب والمعلمين وزيادة فاعلية العملية التعليمية كما سنتعرف.

العام الدراسي الجديد 1443 كان موعد بداية الدراسة لعام 1443 هـ في يوم 21 من محرم الموافق 29 أغسطس الماضي، وكانت وزارة التربية والتعليم قبل ذلك أصدرت بعض الاقتراحات لتطوير نظام التعليم في السعودية. بعدها حصل التعديل الأخير على التقويم الدراسي على موافقة مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه. كان التعديل الأبرز على التقويم الدراسي 1443 تحديدًا هي تقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية ينتهي الفصل فيها بامتحان نهائي. تعديلات التقويم الدراسي 1443 توزيع الأسابيع الدراسية

أبرز التعديلات الموجودة في نظام جدول التقويم الدراسي في المدارس بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

تقسيم العام إلى ثلاثة فـصول دراسية منتهية. إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر. وجود دورات تدريبية عملية حسب احتياجات العام الدراسي. عمل دورة تدريبية مخصصة لتعليم الطلاب الوقاية من كورونا من بداية التقويم الدراسي, يتم تطبيق نظام التعلم الهجين للطلاب المتضمن التعلم عن بعد. التعديل على حضور المعلمين ليصبح بشكل كامل. يتم نظام التعلم عن بعد على منصة مدرستي بالإضافة إلى تطبيق مايكروسوف تيمز لتسجيل الحضور. التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

الإطار العام لخطة التقويم الدراسي الجديد للعام الجاري كما صرحت وزارة التعليم هي:

عدد أيام التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية 183 يوم.

13 أسبوع دراسة في كل ترم.

مجموع أيام العطلات 39 يوم.

عدد العطلات 12 عطلة.

إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

جاء التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل الذي وضحته عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العـربية السعودية على النحو التالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021 إجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021 عطلة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021 أول إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021 2 أول الدراسة للطلاب للفصل الثاني 01/05/1443 05/12/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني 13/06/1443 16/01/2022 عطلة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 2 عطلة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 أول إجازة الفصل الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الثالث 17/08/1443 20/03/2022 أول إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 عطلة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 2 عطلة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 إجازات التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل إجازات التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

حددت وزارة التعليم موعد إجازات التقويم الدراسي لعام 1443 وهم كالتالي: