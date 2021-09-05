التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل | توزيع الأسابيع

- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية وكان العام الدراسي الجديد قد بدء بالفعل يوم 29 من أغسطس ولكن قامت الوزارة بإصدار تعديلات على التقويم الدراسي للعام 1443 للمدارس يشمل توزيع الأسابيع الدراسية بالإضافة إلى التقويم الجامعي للجامعات، النظام الجديد يهدف إلى تسهيل العملية الدراسية على الطلاب والمعلمين وزيادة فاعلية العملية التعليمية كما سنتعرف.
كان موعد بداية الدراسة لعام 1443 هـ في يوم 21 من محرم الموافق 29 أغسطس الماضي، وكانت وزارة التربية والتعليم قبل ذلك أصدرت بعض الاقتراحات لتطوير نظام التعليم في السعودية.
بعدها حصل التعديل الأخير على التقويم الدراسي على موافقة مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه.
أبرز التعديلات الموجودة في نظام جدول التقويم الدراسي في المدارس بالمملكة العربية السعودية كالتالي:
- تقسيم العام إلى ثلاثة فـصول دراسية منتهية.
- إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.
- وجود دورات تدريبية عملية حسب احتياجات العام الدراسي.
- عمل دورة تدريبية مخصصة لتعليم الطلاب الوقاية من كورونا من بداية التقويم الدراسي,
- يتم تطبيق نظام التعلم الهجين للطلاب المتضمن التعلم عن بعد.
- التعديل على حضور المعلمين ليصبح بشكل كامل.
يتم نظام التعلم عن بعد على منصة مدرستي بالإضافة إلى تطبيق مايكروسوف تيمز لتسجيل الحضور.
التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل
الإطار العام لخطة التقويم الدراسي الجديد للعام الجاري كما صرحت وزارة التعليم هي:
- عدد أيام التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية 183 يوم.
- 13 أسبوع دراسة في كل ترم.
- مجموع أيام العطلات 39 يوم.
- عدد العطلات 12 عطلة.
- إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.
جاء التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل الذي وضحته عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العـربية السعودية على النحو التالي:
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|إجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443
|04/11/2021
|أول إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|2 أول الدراسة للطلاب للفصل الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443
|19/12/2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|2 عطلة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|أول إجازة الفصل الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|أول إجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
|2 عطلة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443
|15/06/2022
حددت وزارة التعليم موعد إجازات التقويم الدراسي لعام 1443 وهم كالتالي:
- اليوم الوطني.
- عيد الفطر.
- 3 عطلات بين الفصول.
- 7 عطلات أسبوعية مطولة.
وبهذا نكون قد تعرفنا على التقويم الدراسي 1443 للعام الجديد بالإضافة إلى توزيع الأسابيع الدراسية في السعودية ضمن خطة التعليم.
الوسوم
أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية وكان العام الدراسي الجديد قد بدء بالفعل يوم 29 من أغسطس ولكن قامت الوزارة بإصدار تعديلات على التقويم الدراسي للعام 1443 للمدارس يشمل توزيع الأسابيع الدراسية بالإضافة إلى التقويم الجامعي للجامعات، النظام الجديد يهدف إلى تسهيل العملية الدراسية على الطلاب والمعلمين وزيادة فاعلية العملية التعليمية كما سنتعرف.
كان موعد بداية الدراسة لعام 1443 هـ في يوم 21 من محرم الموافق 29 أغسطس الماضي، وكانت وزارة التربية والتعليم قبل ذلك أصدرت بعض الاقتراحات لتطوير نظام التعليم في السعودية.
بعدها حصل التعديل الأخير على التقويم الدراسي على موافقة مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه.
أبرز التعديلات الموجودة في نظام جدول التقويم الدراسي في المدارس بالمملكة العربية السعودية كالتالي:
- تقسيم العام إلى ثلاثة فـصول دراسية منتهية.
- إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.
- وجود دورات تدريبية عملية حسب احتياجات العام الدراسي.
- عمل دورة تدريبية مخصصة لتعليم الطلاب الوقاية من كورونا من بداية التقويم الدراسي,
- يتم تطبيق نظام التعلم الهجين للطلاب المتضمن التعلم عن بعد.
- التعديل على حضور المعلمين ليصبح بشكل كامل.
يتم نظام التعلم عن بعد على منصة مدرستي بالإضافة إلى تطبيق مايكروسوف تيمز لتسجيل الحضور.
التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل
الإطار العام لخطة التقويم الدراسي الجديد للعام الجاري كما صرحت وزارة التعليم هي:
- عدد أيام التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية 183 يوم.
- 13 أسبوع دراسة في كل ترم.
- مجموع أيام العطلات 39 يوم.
- عدد العطلات 12 عطلة.
- إجازة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.
جاء التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل الذي وضحته عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العـربية السعودية على النحو التالي:
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|إجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443
|04/11/2021
|أول إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|2 أول الدراسة للطلاب للفصل الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443
|19/12/2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|2 عطلة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|أول إجازة الفصل الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|أول إجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|عطلة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
|2 عطلة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443
|15/06/2022
حددت وزارة التعليم موعد إجازات التقويم الدراسي لعام 1443 وهم كالتالي:
- اليوم الوطني.
- عيد الفطر.
- 3 عطلات بين الفصول.
- 7 عطلات أسبوعية مطولة.
وبهذا نكون قد تعرفنا على التقويم الدراسي 1443 للعام الجديد بالإضافة إلى توزيع الأسابيع الدراسية في السعودية ضمن خطة التعليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل | توزيع الأسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.