التعليم اختبار تعزيز مهارات الطلاب الأحد بالسعودية للمرحلة الابتدائية

التعليم اختبار تعزيز مهارات الطلاب ، بالمملكة العربية السعودية، تم إطلاقه اليوم الأحد، 5 سبتمبر 2021م، الموافق 28 من شهر محرم 1443هـ، من قبل وزارة التعليم السعودية، لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، من الصف الثاني وحتى الصف السادس، وكذلك لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، كما تشمل اختبارات تعزيز المهارات، طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وذلك في عدد من المواد الدراسية، منها اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، ومدة اختبار المهارات أسبوعين، وفق جدول الاختبارات، والتي ستنتهي يوم الخميس القادم، الموافق 9 من سبتمبر 2021م، الموافق 2 من شهر صفر 1443هـ.

التعليم اختبار تعزيز مهارات الطلاب

إضافة إلى ما سبق، فوزارة التعليم السعودية، وفق خطة سير العملية التعليمية، فإن الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، تم حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والمرحة الابتدائية تم اعتمادها بنظام التعليم عن بعد، وذلك بسبب تلقي قاح كورونا، للفئة العمرية من 12 إلى 18 عام، وعدم وجود لقاح تحصين ضد فيروس كورونا، للمرحلة العمرية الابتدائية ، وكذلك مرحلة رياض الأطفال، فحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، قرر وزير التعليم السعودي، معالي الدكتور حمد آل شيخ، أن التعليم عن بعد من خلال منصتي مدرستي، وروضتي، هما أأمن الطرق التعليمية، كذلك بإمكان الطلاب الذين تخلفوا عن تلقي لقاح كورونا، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، مراجعة دروسهم عبر منصة مدرستي، بعد قيام المعلمين برفع الدروس عليها.

ووفق الدليل الإرشادي، لخطة سير الاختبارات، المتاحة على مدار ال24 ساعة على الرابط الرسمي، سيتم إجراءها بالنظام التالي:

فسيتم إجراء الاختبارات حضوريًا في المدرسة، أثناء اليوم الدراسي.

ولطلاب وطالبات المدارس الحكومية، سيتم إجراء اختبارات المهارات، على نظام اختبار ، عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

، عبر الإلكترونية. أما طلاب وطالبات التعليم بالمدارس الأهلية، سيتم من خلال رابط نظام اختبار الإلكتروني، باستخدام السجل المدني، بخانة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أهمية اختبارات المدارس بالسعودية وفق نظام التعليم المتطور للعام الجديد 1443هـ

في الختام ووفق خطة سير العملية التعليمية، للنظام التعليمي الجديد 1443هـ، بالمملكة العربية السعودية، فإن أهمية اختبارات المهارات لجميع الصفوف التعليمية، نذكرها كالتالي: