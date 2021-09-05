مقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في واشنطن

أفادت شرطة مقاطعة كولومبيا الأمريكية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع أمس السبت شمال غربي واشنطن.

وقال رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي للصحفيين: "قتل 3 أشخاص نتيجة حادث إطلاق النار. كما تم نقل 3 جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الحادث وقعت مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.

وتابع: "إنه مجرد محبط. نتحدث منذ وقت بعيد عن قضية العنف باستخدام الأسلحة النارية. نعرف أن هذه القضية لا تعتبر نادرة بالنسبة لواشنطن، لكنني أعتقد أن ذلك يشير إلى وجود مرض بشكل عام نشهده في مجتمعنا. وهذا المرض هو العنف باستخدام الأسلحة... ويوجد لدينا أشخاص يرتكبون هذه الجرائم".

هذا ووعد بدفع مكافأة بقدرة 75 ألف دولار مقابل أي معلومات حول مطلقي النار.