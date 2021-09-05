يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليون حتى الآن.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة، فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.
2- البرازيل: حوالي 584 حالة وفاة و20.9 ملايين إصابة.
3- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة وحوالي 33 مليون إصابة.
4- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة و3 ملايين و421 ألف إصابة.
5- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.1 مليون إصابة.
6- روسيا: 186407 حالات وفاة ونحو 700 ألف إصابة.
7- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.1 مليون إصابة.
8- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة ونحو 7 ملايين إصابة.
9- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة و4.6 ملايين إصابة.
10- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة ونحو 5 ملايين إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي وباء كورونا حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.