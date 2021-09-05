“shamel.bau.jo” رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية موقع نتائج الشامل 2021 الأردن جامعة البلقاء

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية من أكثر الموضوعات البحثية اليوم الأحد الموافق 2021/09/05 من قبل ألاف الطلاب الذين ينتظرون المؤتمر الصحفي للسيد الدكتور / عبد الله سرور الزغبي، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الذي سيعقد اليوم في الحادية عشر صباحاً بتوقيت الأردن، في مقر مركز الجامعة للإعلام لإعلان تفاصيل النتيجة، حيث أدى 13 ألف طالب وطالبة الامتحانات وسط إجراءات شديدة التعقيد، بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد مما دعا إدارة الجامعة لتقسيم الطلاب إلي مجموعتين، لكي تتمكن من إيجاد المسافات اللازمة بين الطلاب لمزيد من الأمان، واليوم حصاد التعب والمذاكرة، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج الشامل إلكترونياً من خلال الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على المنصة الإلكترونية shamel.bau.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية من الاسم ورقم الجلوس.

تسجيل رقم الهوية وأسم المحافظة وأي بيانات مطلوبة على الصفحة.

الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة فوراً.

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفيةرابط موقع نتائج الشامل الدورة الصيفية 2021

كانت إدارة الجامعة قد بذلت مجهود كبير في الفترة الماضية كي تنجز تصحيح الامتحانات، واتخذت كافة التدابير الوقائية أثناء عملية التصحيح، وحرصت اللجنة المختصة بتصحيح نتائج الشامل 2021 الدورة الصيفية على المراجعات والتدقيق في عمليات التجميع الخاصة بالطلاب، حتى تتأكد من أن كل طالب حصل على الدرجات الفعلية والحقيقية له ولم يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد أو التجميع، ويحرص السيد الدكتور رئيس جامعة البلقاء على إخراج نتائج صحيحة ومعبرة عن مستوى الطلاب، حرصاً على سمعة الجامعة العريقة التي تعد من أفضل الجامعات في الأردن والوطن العربي.

موعد إعلان نتائج الشامل 2021 الدورة الصيفية

كانت إدارة جامعة البلقاء قد حددت اليوم الأحد الخامس من شهر سبتمبر الجاري 2021، لرفع النتائج عقب انتهاء السيد رئيس الجامعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده لهذا الشأن، حتى يطمئن الطلاب على نتيجتهم وإنهاء حالة القلق المتزايدة لدى الطلاب، الذين خاضوا الامتحانات وتشير التسريبات أن نتائج هذا العام جيدة جداً وأفضل من نتائج العام الماضي 2020، وسوف تلبي طموح الطلاب وتسعدهم بحسب ما جاء على لسان المسئول بالجامعة.

جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية

الجامعة ه جامعة أردنية رسمية تقع في مدينة السلط التابعة لمحافظة البلقاء، أنشأت بقرار سامي من جلالة الملك لتكون منبر علم جديد للطلاب، تضم الجامعة عدد 24 كلية علمية متميزة وبين جنباتها 35 ألف طالب وطالبة في جميع كلياتها المنتشرة في أغلب محافظات المملكة، تم ووضع حجو الأساس للجامعة عام 1996 ميلادي، يترأس الجامعة الدكتور عبد الله سرور الزغبي في الوقت الحالي.