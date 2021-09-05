إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، إن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلى، لافتة إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة.

ووقع إطلاق النار فى حوالى الثامنة مساء السبت، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (صباح الأحد بتوقيت جرينتش). ولم تكشف الشرطة عن أى تفاصيل أخرى.