العراق: مقتل 5 من الشرطة الاتحادية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى عراقى، مساء أمس السبت، مقتل 5 من أفراد الشرطة الاتحادية فى هجوم مسلح بمحافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.



جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى عراقى، مساء أمس السبت، مقتل 5 من أفراد الشرطة الاتحادية فى هجوم مسلح بمحافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد. وفى تصريحات لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى العراقى: "قتل 5 عناصر من عناصر الشرطة الاتحادية فى حصيلة أولية للهجوم الذى شنه مسلحون فى محافظة كركوك".

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