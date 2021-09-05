دوت الخليج - : أعلن مؤخرا عن ابرام صفقة بين الاردن وتركيا وعن تعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتصنيع ، وهذا الفيديو يلخص جزءا من تفاصيل الفقة .. شاهد :



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو : تعرف على تفاصيل اول صفقة دفاعية بين الاردن وتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.