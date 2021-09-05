وفاة مدير مكتب الرئيس السورى بشار الأسد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، فقد توفى دعبول، 85 عامًا، فى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، إثر مرض عضال، ومن المقرر أن يشيع جثمانه فى مدينة دير عطية، شمال العاصمة السورية.

يذكر أن دعبول أمضى أكثر من 40 عامًا مديرًا لمكتب الرئيس السورى، نصفها مديرًا لمكتب الرئيس السورى السابق حافظ الأسد، والنصف الآخر مديراً لمكتب الرئيس الحالى بشار الأسد، إلا أنه تقاعد عن العمل فى منتصف العام الجارى 2021.

وكان الرئيس بشار الأسد منح دعبول وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة فى مايو الماضى، تقديرًا لخدماته البارزة فى مجال الإدارة والوظيفة العامة.