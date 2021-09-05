أمريكا تعلن وفاة المفقودين إثر تحطم مروحية فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرية الأمريكية، أمس السبت، وفاة خمسة أشخاص هم أفراد طاقم مروحية كانوا فى عداد المفقودين منذ تحطمت الطائرة يوم الإثنين الماضى، فى المحيط الهادئ قبالة كاليفورنيا.





وقال بيان البحرية الأمريكية، إن "البحرية تعلن وفاة خمسة أشخاص، هم أفراد طاقم فقدوا فى تحطم المروحية (ام اتش-60)"، فيما تم إنقاذ شخص هو الفرد السادس فى الطاقم. ووفقًا لـ"فرانس برس"، أقلعت المروحية من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لتقوم "برحلة روتينية" على بعد نحو مئة كلم من ساحل سان دييجو عندما وقع الحادث يوم الإثنين الماضى. أعرب قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداى، فى بيان عن "حزنه العميق"، لافتًا إلى بدء تحقيق حول الحادث.

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