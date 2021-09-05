إسرائيل تستعد لتصعيد محتمل فى غزة خلال الأعياد اليهودية

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدء الاستعدادات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى تحسبًا لتصعيد أمنى محتمل فى قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية، التى تبدأ غدًا الإثنين.





وحسبما نقل موقع "هيئة البث الإسرائيلى"، اليوم الأحد، فقد شهدت القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة تعزيزات، فى حين وجهت قيادات الجيش بوضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد. وبحسب الهيئة، قالت مصادر أمنية عبرية، إن إسرائيل ستعمل على منع التصعيد، ولكنها لن تتهرب من مواجهته، بما فى ذلك مع احتمال القتال داخل القطاع لمدة أيام، إذا اقتضى الأمر.

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