رئيس الأركان الأمريكى: أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلى، أن أفغانستان أصبحت على حافة الانزلاق لحرب أهلية، مشككًا فى قدرة طالبان على تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم.





وفى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" فى قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا، أمس السبت، قال ميلى: "تقديرى العسكرى أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية فى أفغانستان".

وأضاف الجنرال الأمريكى: "لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم"، مشددا على أن التطوررات فى أفغانستان قد تدفع بدورها الجماعات الإرهابية لاستغلال فراغ السلطة فى البلاد.

كما أعرب رئيس الأركان الأمريكى عن مخاوفه من أن "يعيد تنظيم القاعدة نفسه، وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية".

وأوضح ميلى أنه "يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرًا"،

مضيفًا: "سنراقب ذلك".