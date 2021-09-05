وفى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" فى قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا، أمس السبت، قال ميلى: "تقديرى العسكرى أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية فى أفغانستان".
وأضاف الجنرال الأمريكى: "لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم"، مشددا على أن التطوررات فى أفغانستان قد تدفع بدورها الجماعات الإرهابية لاستغلال فراغ السلطة فى البلاد.
كما أعرب رئيس الأركان الأمريكى عن مخاوفه من أن "يعيد تنظيم القاعدة نفسه، وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية".
وأوضح ميلى أنه "يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرًا"،
مضيفًا: "سنراقب ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان الأمريكى: أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.