الشرطة الباكستانية: مقتل 3 وإصابة 15 من القوات فى هجوم انتحارى

جدة - نرمين السيد - وكانت باكستان أعلنت يوم الأحد الماضى، مقتل 2 من جنودها على الحدود مع أفغانستان جراء إطلاق نار لمسلحين، وذلك فى خضام أحداث متوترة بعد سيطرة حركة طالبان المتطرفة على العاصمة الأفغانية كابول.

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