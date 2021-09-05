موقع نتائج الشامل 2021 للدورة الصيفية أسماء الأوائل بالمراتب الأولى في نتائج امتحان الشامل

نتائج الشامل 2021 الدورة الصيفية ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة عن إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2021 ، حيث أكدت عدد من المصادر التربوية في الأردن أن صباح اليوم الأحد الموافق 5-9-2021 هو الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الشامل ٢٠٢١ جامعة البلقاء التطبيقية. وسنوفر لكم أدناه الرابط الرسمي لموقع الاستعلام عن النتيجة، ورصد تصريحات رئيس اللجنة العليا للامتحانات.

نتائج الشامل 2021

نتائج امتحان الشامل 2021 ، أعلن عبدالله الزغبي رئيس اللجنة العليا للامتحانات صباح اليوم الأحد الموافق التاسع من سبتمبر الحالي نتائج امتحان الشهادة المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2021 ، وفي بيان رسمي للجامعة أوضح خلالة أن نتائج امتحان الشامل سيتم الإعلان عنها تزامناً مع انعقاد المؤتمر الصحفي الموسع بمقر مبنى الجامعة. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

والجدير بالذكر أن الامتحان العملي للشهادة المتوسطة بجامعة البلقاء التطبيقية قد بدأ في السابع من شهر أغسطس المنقضي الدورة الصيفية، واستمر الامتحان حتى اليوم السادس عشر من نفس الشهر، وجاء ذلك نقلاً عن عبدالله الزغبي رئيس اللجنة العليا للامتحانات ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية.

أسماء أوائل الشامل 2021

وتم الإعلان عن أسماء أوائل امتحان الشامل 2021 ، وذلك تزامناً مع صدور نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الأحد، والتي يُمكنكم الإطلاع عليها من خلال الصورة المرفقة.

وقبل أن نرفق رابط الحصول على نتائج امتحان الشاكل للدورة الصيفية 2021 ، فقد تقدم لامتحان 10918 طالبا وطالبة؛ بينهم 152 من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، وذلك نقلاً عن عبدالله الزعبي رئيس اللجنة العليا للامتحانات.

رابط نتائج الشامل 2021 برقم الجلوس

والآن يُمكنكم الدخول عبر ( رابط نتائج امتحان الشامل 2021 ) جامعة البلقاء التطبيقية الدورة الصيفية، والإطلاع على النتيجة علماً أن الاستعلام عن نتائج الشامل 2021 من خلال رقم الجلوس.

وجدير بالذكر، أنه تم اعتماد ما يقرب من 38 مركزاً لإجراء امتحان الشامل العملي وشارك خلاله 264 لجنة امتحان متخصصة مركزية يعمل بها 792 عضو من المعلمين العاملين في الكليات المتوسطة ذو الخبرة والكفاءة العالية، وكان تقدم بطلبات دخول الامتحان الشامل 12982 طالبا وطالبة منهم 10721 طالبا وطالبة منتظمين بالدراسة، و1604 طلاب معيدين، و525 طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل و132مستنفدا حقه.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم كافة التفاصيل ورابط نتائج الشامل للدورة الصيفية 2021 ، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار التي تتعلق بالمسيرة التعليمية في الأردن الشقيق وذلك من خلال تقارير متتالية.