البحرين تدين الهجمات الحوثية على السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت مملكة البحرين اليوم الأحد، عن إدانتها للهجمات الحوثية المتتالية على أراضى المملكة العربية السعودية، والتى كان آخرها استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة.





وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - وقوفها التام فى صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها فى جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. كما دعت المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

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