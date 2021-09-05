طلب تمويل شخصي على منصة سلفة والشروط اللازمة للتقديم على التمويل الشخصي

طلب تمويل شخصي على منصة سلفة والتي تعتبر من أكثر المنصات التي توفر العديد من الخدمات المميزة لعملائها، تقدم منصة سلفة مجموعة من الخدمات للحصول على تمويل شخصي لسداد دين أو شراء منزل أو القيام بتصليحات للمكتب أو للسيارة، تعتبر منصة سلفة من أسرع وأسهل المنصات التقنية داخل المملكة العربية السعودية، كما تعتبر منصة سلفة الالكترونية من أول المنصات الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث تسهل على العميل القيام بالتقديم على التمويل الشخصي في المنزل أو العمل بكل سهولة ودون الذهاب إلى مقر العمل، تسهل سلفة على العميل توفير مبلغ مالي في وقت يحتاج إليه العميل وبكل سرعة.

طلب تمويل شخصي من منصة سلفه

في حاله احتياج الشخص مبلغ مالي لتطوير في نظام حياتهم، لتغيير معين في الوضع المعيشي يمكن تقديم على تمويل شخصي داخل منصة سلفه ودون مشاكل ومناسب مع قوانين الشريعة الإسلامية، يمكن التقديم بكل سهولة من خلال الموقع الألكتروني لمنصة سلفه، يمكن التقديم من خلال تطبيق سلفه على الهواتف الذكية.

تتناسب جميع شروط وقواعد منصة سلفه مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن عمل إيداع فوري سريع من خلال منصة سلفة، توفر منصة سلفة للعميل تسهيلات في السداد وجدوله غاية في الالتزام.

تقدم هامش ربحي تنافسي.

مميزات منصة سلفهشروط التقديم على منصة سلفه

تتواجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها في العميل المتقدم على التمويل الشخصي وهي: