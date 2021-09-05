أستراليا تعلن تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت أستراليا تسجيل 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في وقت تسرع فيه السلطات حملات التطعيم في محاولة لإنهاء قرارات الإغلاق على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، المزدحم بالسكان.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 1485 حالة إصابة بمتحور "دلتا"، وثلاث وفيات، اليوم الأحد، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 183 إصابة جديدة، وإقليم العاصمة الأسترالية 15 إصابة. كما تم أيضا تسجيل إصابة جديدة في ولاية كوينزلاند التي لا تخضع لأوامر إغلاق.

وأوامر الإغلاق، التي تبقي الحدود بين الولايات والأقاليم مغلقة، تجيء في إطار استراتيجية اتحادية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، لغاية أن يتم تطعيم 70 في المئة على الأقل ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، تطعيما كاملا.

وهناك أكثر من 15 مليون نسمة في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية يخضعون لأوامر البقاء بالمنزل، في وقت تسعى فيه السلطات جاهدة لكبح أسوأ موجة إصابات بكورونا في أستراليا، والتي تسببت فيها سلالة "دلتا" المتحورة.

ولم يتم حتى الآن تطعيم سوى 37 في المئة من المؤهلين لتلقي اللقاح على مستوى البلاد، بسبب ندرة الإمدادات من لقاح "فايزر" وعدم رغبة الكثيرين في تلقي لقاح "أسترازينيكا". وزادت وتيرة التطعيم مؤخرا كثيرا، مع إسراع الحكومة الاتحادية بالعمل على توفير المزيد من جرعات "فايزر".

وسجلت أستراليا إجمالا 62 ألف حالة إصابة بكورونا و1040 وفاة بالفيروس، وهو ما يقل كثيرا عن الأرقام في العديد من الدول الأخرى.