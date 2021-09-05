“الآن” رابط موقع اعلان نتائج الشامل shamel2021.bau.edu.jo نتائج الشامل اليوم

رابط موقع اعلان نتائج الشامل، زاد البحث في الساعات الأخيرة في الأردن من قبل الطلاب والطالبات عن نتائج الشامل الدورة الصيفية 2021 بجامعة البلقاء، وسنتابع معكم رابط موقع جامعة البلقاء الخاص بنتائج الشامل، والذي سيمكن للطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة إلكترونيا، والتي من المقرر أنه سيتم الإعلان عنها صباح يوم الأحد الموافق الخامس من سبتمبر 2021، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للمزيد من التفاصيل.

نتائج الشامل 2021

وزاد البحث في الأردن في الساعات القليلة الماضية عن نتائج الشامل الدورة الصيفية 2021، وهي عبارة عن امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة والتي يتم عملها في جامعة البلقاء البلقاء التطبيقية بالأردن.

وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للامتحانات بجامعة البلقاء الدكتور عبدالله الزعبي عن أن نتائج الشامل ستظهر في صباح يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

وكما إن موقع جامعة البلقاء التطبيقية الرسمي قد قام بنشر روابط الحصول على نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2021 بشكل رسمي صباح اليوم، ما يعني أن النتائج متاحة لمن يريد الاطلاع عليها بشكل مباشر.

وقد بدأت امتحانات الشامل بجامعة البلقاء في يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، وقد استمرت لمدة 9 أيام، حيث انتهت في يوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2021.

رابط موقع اعلان نتائج الشامل shamel2021.bau.edu.jo

وقد أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية بعدن عن الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتائج الشامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وسنتابع معكم هذه الروابط وكيفية استخراج النتائج الكترونيا بكل سهولة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

حيث أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي عن ظهور نتائج امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، وقد نشرت 3 روابط رسمية خاصة بالاستعلام عن النتائج، وهذا لتقليل الضغط على المواقع وحتى لا يواجه الطلاب والطالبات أية مشاكل في الاستعلام.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الرابط الرسمي الخاص بالنتائج عبر اللينك shamel21.bau.edu.jo.

وفي حالة عدم عمل الرابط الاول معك اذهب إلى الرابط الاضافي الاول app1.bau.edu.jo.

أو الرابط الاضافي الثاني app3.bau.edu.jo.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة لها.

اضغط على زر بحث.

وقد أعلنت الجامعة أن عدد الطلاب بالدورة الصيفية للشامل هذا العام بلغ حوالي 12982 طالب وطالبة، وهذا حسب رئيس لجنة الامتحانات بجامعة البلقاء.