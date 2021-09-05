تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات للطلاب عبر منصة الاختبارات المركزية

تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات , تم تدشين أعلان من وزارة التربية والتعليم السعودية عن أتاحه منصة الاختبارات المركزية والتي يتم من خلالها عقد اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات في غصون شهر سبتمبر الجاري , ويتم بدء الاختبارات التعليمية اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 على أن يشمل الاختبارات جميع مراحل التعليم العام للثلاث مراحل الابتدائية والمرحلة الثانوية, والمتوسطة , وصرحت الوزارة أنه سيتم إجراء اختبار بناء المهارات للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد في كلاً من المواد الآتية اللغة العربية , الرياضيات , العلوم , اللغة الإنجليزية, واختبار بناء المهارات في التاريخ الذي تحدده الوزارة, ومن خلال موقع ثقفني ننشر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات.

تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات

يستطيع الطلاب والطالبات من تسجيل دخول نظام الامتحانات المركزي على منصة مدرستي وربطها بمنصة الامتحانات المركزية, حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء اختبارات تحسين المهارات في جميع مجالات التعليم العام ، لجميع المستويات الأكاديمية ، وإعلان جدول الامتحانات من السنة الثانية من المدرسة الابتدائية إلى السنة الأولى المشتركة الثانوية ، لأن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس وتحسين القدرات المعرفية لأبنائنا في التعليم الذي يشمل المواد الأكاديمية ، لقياس معدلات الأداء الأكاديمي لكل طالب , ويتثنى لجميع الطلاب الراغبين من التسجيل , الدخول من حساب الطالب الشخصي من خلال منصة مدرستي.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية عن بدء اختبار تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام من يوم الأحد الموافق 27 محرم 1443 , ويتم عقد الاختبار من خلال منصة مدرستي ومنصة الاختبارات المركزية , ويتمكن الطالب الدخول للمنصة الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات الأتية ومشاهدة الفيديو المرفق اسفل :

قم بالدخول إلى منصة الاختبار المركزية.

ثم النقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft

أو تسجيل الدخول من خلال منصة مدرستي

تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للمعلمين والطلاب

من القائمة الرئيسية ، انقر فوق “الاختبارات”

انقر فوق رمز الاختبارات المركزية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مدرسة Microsoft.

انقر فوق إجراء الاختبار لإجراء الاختبار.

جدول اختبارات تعزيز المهارات للطلاب 1443

تستقبل المنصة التعليمية اليوم الإلاف من طلاب المراحل التعليمية وذلك لأداء اختبار المهارات التعزيزية عبر منصة الاختبارات المركزية وأكدت الوزارة أن الاختبارات تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر علي أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر صفر 1443 , وذلك وفق الجدول الزمني المعلن من قبل الوزارة والمرفق أعلى المقال.