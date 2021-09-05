أهالي درعا يناشدون الاردن التدخل لوقف قصف النظام على مدينتهم

دوت الخليج - : أطلق عدد من عائلات ووجهاء درعا مناشدة للاردن للتدخل عبر القنوات الدبلوماسية لوقف القصف الذي تتعرض له المدينة وما وصفه الأهالي بالأبادة التي يرتكبها النظام منذ ايام في المحافظة الجنوبية المتاخمة للحدود .

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل تسجيلا بالفيديو تمنوا فيه يتم فتح ممر آمن لهم للعبور الى الاردن في حال لم يستجب النظام ولم يتوقف القصف .