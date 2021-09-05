رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" في الكويت

أعلن مسؤول كويتي، الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجارالله في تغريدة عبر "تويتر" إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور".
وأضاف أنه تم اكتشف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيرا إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي في هذه الحالة.
وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.
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