بتوصية الخارجية.. حكومة إسرائيل تطلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من محكمة العدل العليا تأجيل إخلاء وتهجير أهالى قرية الخان الأحمر، شرقى مدينة القدس المحتلة، وذلك لـ6 أشهر إضافية، بناء على توصيات عدة وزارات، منها وزارة الخارجية الإسرائيلية.





وحسبما ذكر موقع "مكان" الإسرائيلى، سيطلب ممثل الدولة من محكمة العدل العليا اليوم تأجيل إخلاء الخان الأحمر لـ6 اشهر إضافية. كما أشارت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أول أمس الجمعة، إلى أن جهاز الأمن أوصى بتجنب إخلاء الخان الأحمر، داعيًا إلى "تواصل الاتصالات مع البدو لإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر". وكانت محكمة العدل الإسرائيلية أكدت قبل نصف عام أنها لن تؤجل تنفيذ أمر الإخلاء، إلا أن وزير الخارجية يائير لابيد، حذر من أن تنفيذ الأمر قد يسىء إلى العلاقات الخارجية للدولة اليهودية.

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