روسيا تنفى المشاركة فى اجتماع مجموعة الـ7 حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قالت زاخاروفا "تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين عن اجتماع ما، لكن لم يُذكر أى شىء عن مجموعة السبع".

وكان تقرير لصحيفة "نيكى" اليابانية، ذكر فى وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع مشاركة الصين وروسيا، فى الاجتماع، رغم أنهما ليسا أعضاءً فيها، فى إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى للتلفزيون الرسمى.