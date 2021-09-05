هيئة الأركان الأمريكية: الشعب الأفغانى لم يكن يثق بسلطات بلاده

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلى، إن العاصمة الأفغانية كابول سقطت فى أيدى طالبان بشكل أسرع مما توقعنا، مؤكدا أن فساد الحكومة الأفغانية هو السبب الرئيسى وراء سقوطها.





وأضاف فى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشعب الأفغانى لم يكن يثق بسلطات بلاده. وتابع: "شكلنا القوات الأفغانية على هيئة الجيوش الغربية، ولكن اتضح لنا أن القوات الأفغانية لم تكن جاهزة للتعامل مع طالبان". كما توقع أن تندلع حرب أهلية فى أفغانستان، محذّرا من أن هذه الظروف ستقوى شوكة الجماعات الإرهابية.

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