نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أمان موعد صرف منحة 300 دينار التونسية 2021 أخر موعد للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة 300 دينار التونسية، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس منحة مالية للأسر المتوسطة الدخل والتي أثر فيروس كورونا المستجد مؤخراً عليهم بشكل سلبي، فتلك المنحة تم إطلاق التسجيل فيها فى أواخر شهر أغسطس الماضي، وقد بلغت قيمة المنحة 300 دينار مقدمة لجميع الأسر الفقيرة بتونس، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم الأن خطوات التسجيل والتقدم على تلك المنحة بالاضافة إلى موعد صرفها للمواطنين.

منصة أمان ومنحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بدء تلقي طلبات التسجيل فى منحة 300 دينار وذلك عبر منصة أمان، فتسعى الوزارة لتقديم المساعدات الأنسانية والمالية لجميع المواطنين فى تونس، وذلك بعد التأكد من أحقيت المواطنين لتلك المنحة، كما أوضحت الوزارة بأنها تقوم بتلقي جميع الشكاوي والأستفسارات من المواطنين من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

شروط الحصول على منحة 300 دينار 2021

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس الشروط الواجب توافرها لحصول المواطنين على المنحة وهي:

مقدمة لأصحاب الأجور الضعيفة والمتوسطة.

يجب ألا يتجاوز راتب المواطن 180 دينار شهرياَ.

منحة 300 يدنار مقدمة للمواطنين الذين لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي داخل تونس.

الأسر المسجله فى الضمان الاجتماعي.

مقدمة لأصحاب الجنسية التونسية.

التسجيل فى منصة أمان منحة 300 دينار

سنوضح لكم خطوات التسجيل الأن:

الدخول على منصة أمان.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ادخال البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

كتابة رقم البطاقة الوطنية.

الأجابة على الأسئلة المطروحة أمامك.

الضغط على أيقونة تسجيل.

موعد صرف منحة 300 دينار فى تونس 2021

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن صرف منحة 300 دينار للمواطنين المتطابق عليهم الشروط سيكون عقب غلق باب التسجيل وذلك فى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، موضحاً أن صرف المبالغ سيكون بعد فحص الطلبات المقدمة خلال عملية التسجيل من الجهات المختصة بذلك، وأكدت على جميع المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 180 دينار ضرورة الأسراع فى عملية التسجيل وأرفاق المستندات المطلوبة وتقديم معلومات صحيحه ليتم الموافقة علي طلباتهم.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمنحة 300 دينار عبر منصة أمان فى دولة تونس، ونحن فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالمنحة الجديدة والتي نسعد بها دائماً وسنقوم بالرد عليها فوراً الأن.