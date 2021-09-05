عاجل.. أنباء عن محاولة انقلاب فى غينيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب مجلة "جون آفريك" الفرنسية، فإن غينيا كوناكرى، تشهد حاليا محاولة انقلاب، حيث تشهد شوارع العاصمة انتشارا للجيش كما سمع السكان دوى الرصاص فى اشتباكات بين عسكريّين.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أن محاولة الانقلاب تقودها مجموعة القوات الخاصة (GPS)، وهى وحدة من النخبة العسكرية، مدربة ومهجزة بشكل جيد.