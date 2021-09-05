طالبان: نريد إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد: "نريد إقامة علاقة دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا"، مطالبا بالاعتراف بالحكومة الجديدة فى كابول.
ودعا مجاهد الحكومة الألمانية لتقديم الدعم المالى والمساعدات الإنسانية، فضلًا عن التعاون فى مجالات الصحة والزراعة والتعليم.
وتابع مجاهد: "ألمانيا بحاجة إلى إجراء مفاوضات مع طالبان لضمان مغادرة طالبى اللجوء الأراضى الأفغانية".
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