فيديو.. مواجهات بين شرطة الجبل الأسود ومحتجين بعد تنصيب رجل دين صربى

وحسبما ذكر موقع "فيجيستى" الإخبارى، ألقى المتظاهرون فى بلدة "سيتينييه" حجارة وزجاجات ومفرقعات على الشرطة التى ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع، أثناء نقل شخصيات كنسية إلى البلدة بطائرة هليكوبتر، دون وجود أى تقارير عن إصابات من الجانبين.
وأشارت التقارير إلى أنه تحت حراسة أمنية مشددة داخل أحد الأديرة فى البلدة، تقام مراسم تنصيب يوانيكى الثانى فى أعلى منصب كنسى فى الجبل الأسود، ورئيساً لأساقفة "سيتينييه".
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تعكس الاحتجاجات التوتر فى الجبل الأسود بين المدافعين عن توثيق العلاقات مع صربيا، والمعارضين لتحالف مؤيد للصرب.
وكانت دولة الجبل الأسود خرجت من اتحادها مع صربيا فى 2006، لكن كنيستها ظلت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، الأمر الذى يعتبره البعض رمزًا للنفوذ الصربى.
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