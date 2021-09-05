جدة - نرمين السيد - قال بوريل، فى تصريحات لصحيفة "Journal du Dimanche" الفرنسية، "يجب أن نتحاور مع طالبان، ولا يدور الحديث عن الاعتراف بحكومتهم أو قبول عقيدتهم"، مضيفا أن مستوى الحوار مع طالبان يتوقف على أفعالهم.
وأضاف المسؤول الأوروبى، أن تواجد الاتحاد فى هذا البلد ضرورى لمنع إزاحة الاتحاد الأوروبى جنبا من قبل الدول الكبرى الأخرى.
وأوضح بوريل: "سيزيد الاتحاد الأوروبى مساعداته الإنسانية إلى أفغانستان بمقدار 4 مرات. وسيرتبط استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة هناك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: مستوى الحوار مع طالبان يتوقف على أفعالهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.