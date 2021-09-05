الاتحاد الأوروبى: مستوى الحوار مع طالبان يتوقف على أفعالهم

جدة - نرمين السيد - قال بوريل، فى تصريحات لصحيفة "Journal du Dimanche" الفرنسية، "يجب أن نتحاور مع طالبان، ولا يدور الحديث عن الاعتراف بحكومتهم أو قبول عقيدتهم"، مضيفا أن مستوى الحوار مع طالبان يتوقف على أفعالهم.

وأضاف المسؤول الأوروبى، أن تواجد الاتحاد فى هذا البلد ضرورى لمنع إزاحة الاتحاد الأوروبى جنبا من قبل الدول الكبرى الأخرى.

وأوضح بوريل: "سيزيد الاتحاد الأوروبى مساعداته الإنسانية إلى أفغانستان بمقدار 4 مرات. وسيرتبط استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة هناك".