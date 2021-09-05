مصر تدين هجوم كركوك الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة.





وتتقدم مصر، حكومة و شعبًا، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا، وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه، مؤكدة ثقتها فى أن مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه.

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